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Çocuklar üşümesin kıyafet desteği sağlıyor

Etimesgut Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye onlara kışlık kıyafet desteği sağlıyor.
Çocuklar üşümesin kıyafet desteği sağlıyor

Etimesgut Belediyesi Şefkateli Çarşısı’na gelen çocuklar mont, bot, kışlık eşofman, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık kıyafetleri deneyerek beğenerek alıyorlar.

Pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için randevu sistemiyle hizmet veriliyor, temizlik maske ve mesafe kurallarına uyuluyor. Aileler kendilerine verilen saatte çarşıya geliyor, görevlilerin eşliğinde çocuklarını gönüllerince giydiriyorlar.

BAŞKAN ENVER DEMİREL: İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ BİZE BİLDİRİNİZ
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yıl boyunca devam eden sosyal yardımların kış aylarıyla birlikte devam ettiğini hatırlatarak, “Bin çocuğumuza daha kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müz tarafından ilgili resmi kurumlarla birlikte yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerimiz bu hizmetimizden yararlanıyor. Bu vesileyle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluş temsilcilerimize, duyarlı vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum ‘Bizim ulaşamadığımız ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildiriniz. Biz gerekli araştırmayı yaptıktan sonra o ailelerimize ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal desteği sağlayalım. Yemek ihtiyacı varsa aşevimizden, giyim ihtiyacı varsa şefkateli çarşımızdan, ekmek ihtiyacı varsa halk ekmek fabrikamızdan yararlandıralım. Yaşlı, hasta ve kişisel bakımını yapamıyorsa kişisel bakım ve temizliklerini yapalım. Çölyak hastasıysa glütensiz gıda desteği sağlayalım. Bu konuda herkese önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir” şeklinde konuştu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü:
0312 246 13 91 (1398'e kadar tüm hatlar)

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