Çocuklara bayramlıklar belediyeden

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen ihtiyaç sahibi aileler randevu sistemiyle belediyenin Şefkateli Çarşısı'na geldiler. Maskeler takıldı, sosyal mesafe korundu, hijyen kurallarına uyuldu. Aileler çocuklarına istedikleri kıyafetleri seçerek, beğenerek deneyerek almanın mutluluğunu yaşadılar. Pantolon, gömlek, tshirt, ayakkabı gibi kıyafetleri alan aileler hiç bir ödemeden çarşıdan ayrıldılar.
500 ÇOCUK GİYDİRİLİYOR
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bayrama kadar 500 çocuğa bayram kıyafeti verilmesini planladıklarını belirterek, "Her yıl bayram olduğu gibi bu bayramda da Şefkateli Çarşımıza gelen ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını giydiriyor, mutlu bir şekilde evlerine gönderiyoruz. Yardımlarımızı hemşehrilerimizi rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde yapıyoruz" dedi.
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