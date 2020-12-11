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Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisine ait bakkal dükkanında yaşları 4 ile 15 arasında değişen 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.K.(40), 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla yargılanan bakkala 31 yıl hapis

İlçede bakkallık yapan H.K.'nin çağırdığı çocuklara çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuklardan birinin durumu anlattığı ailesinin polise başvurması üzerine H.K., 13 Mart günü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaşları 4 ile 15 arasında değişen 8 çocuğun ailesi H.K.'den şikayetçi oldu. Tutuklanan H.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma' ve 'müstehcenlik' suçlarından dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, H.K. suçlamaları kabul etmedi. 

7 ÇOCUĞA YÖNELİK SUÇLAMADAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, H.K.'nin 7 çocuğa karşı suçlamalarla ilgili kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Bir çocuğa karşı ise 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişi hürriyetini yoksun kılma' ve 'müstehcenlik' suçlarından H.K.'yi toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

'CEP TELEFONUNDAN ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI'

Mahkeme heyeti, gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, tutuklu sanığın 7 çocuğa karşı üzerine atılı suçlar ile ilgili yeterli delil ve belge bulunmadığından beraatine karar verildiği vurgulandı. Sanığın cep telefonunda, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce çocuk pornografisi ve bir çocuğa istismarın yer aldığı görüntüler ile çocuk seks hikayesi araması yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. H.K.'nin raporu kabul etmeyerek görüntü ve videoların telefonuna yanlışlıkla indiğini söylediği anlatılan gerekçeli kararda, sanığın savunmasına itibar edilemeyeceği ifade edildi. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalarda mahkemeye yardımcı olmayan tutum ve davranışları ile hapis cezasının ıslah edici özelliğinin dikkate alınarak cezada indirim uygulamadığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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