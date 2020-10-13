İstanbul'da çocuklara dilencilik yaptırdığı öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen ihbarlara ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Kartal Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı kesişiminde dilencilik yapan yaşı küçük çocukları takibe aldı.

Trafiği ve canlarını tehlikeye atarak ışıklarda değişik yaş aralıklarında dilencilik yapan çok sayıda çocuk olduğu ve onları uzaktan sahil kısmından takip eden yaşı büyük kişiler bulunduğu, çocukların elde ettikleri gelir ile bulundukları alanda alkol aldıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmada 19 çocuk muhafaza altına alınarak ilgili yurtlara teslim edildi.

Çocuklara dilencilik yaptırdıkları öne sürülen 12 kişi ve yaşı küçük 1 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.