Çocuklara okul desteği

Sincan Belediyesi öğrencilerin okul heyecanına ortak oluyor. Yarım Elma Hayır Çarşısı öğrencilerin giyim ve kırtasiye eksiklerini temin ediyor.

Yarım Elma Hayır Çarşısı birçok ailenin yüzünü güldürdü. Çarşıda gıda malzemelerinden, giyime, ayakkabıya, kırtasiye malzemelerine kadar çok sayıda ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sadece Sincan’da değil, doğal afetler sonucu zor durumda kalan vatandaşlara da hayır çarsısı aracılığıyla yardım ediliyor.

Yarım Elma Hayır Çarşısı öğrencilere eğitim desteğinde bulunuyor. Çarşıya gelen öğrenciler çanta, ayakkabı, kırtasiye, giyim, ayakkabı ne eksiği varsa beğenerek ücretsiz şekilde alabilme fırsatı buldu. Kurban Bayramından bu yana 810 öğrenci Hayır Çarşısından faydalandı. İhtiyaçlarını alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “2021-2022 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz Hayır Çarşımız aracılığıyla okul ihtiyaçlarını giderebiliyor. Çocuklarımızın her zaman yanındayız, onlar bizim geleceğimiz, yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.

