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Çocuklara trafik eğitimi

Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan Trafik Eğitim Merkezi'nde çocuklara küçük yaşta trafik kültürü aşılanıyor.
Çocuklara trafik eğitimi

Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan Trafik Eğitim Merkezi çocuklar tarafından çok seviliyor. Altındağlı çocukların her alanda bilgi sahibi olmasını amaçladıklarını ve bunun için projeler geliştirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu eğitim pisti çocuklarımız tarafından çok seviliyor. Çünkü çocuklar burada hem eğleniyor, hem öğreniyor.” dedi. 

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EĞİTİM VE EĞLENCE BİR ARADA 

Altındağ’daki okulların ve tüm Altındağlı çocukların faydalanabildiği Trafik Eğitim Merkezi’nde, eğlence dolu bir eğitim programı uygulanıyor. Trafiğin insan hayatındaki önemi ve trafik kuralları çocuklara anlatılırken, emniyet kemerinin hem yayaları hem de sürücüleri hayata bağlayacağının altı çiziliyor. Trafikte hız yapmanın olumsuz sonuçlarını öğrenen çocuklar, trafik işaretleri hakkında da bilgi sahibi oluyor. 

AKÜLÜ ARAÇLARLA SÜRÜŞ KEYFİ 

Çocukların en sevdiği kısım ise, akülü araçlarla sürüş keyfi yaşamak... Çocuklar için tasarlanmış akülü araçlarla, araç kullanma deneyimi yaşayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşıyor. 

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“ACILAR EĞİTİMLE SON BULUR”

Ülkemizde hemen hemen her hanede trafikten kaynaklı bir acı yaşandığının altını çizen Başkan Asım Balcı, “Bu acılar eğitim ile önlenebilir. Eğitimin de küçük yaşta verilmesi çok önemli… Benim en önem verdiğim konulardan birisi de trafik eğitim pistleridir. Bu merkezde çocuklarımız küçük yaştan itibaren eğitim alacak, trafik konusunda bilinçli olacak inşallah...” ifadelerini kullandı.
 

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