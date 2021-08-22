Çocuklara ücretsiz sünnet

Pursaklar Belediyesi, Ankara Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukları ücretsiz olarak sünnet ettirdi.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen sünnet şöleninde çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sünnet olacak çocuklar ile tek tek ilgilendi.

"Yüzlerindeki gülücük hiç eksik olmasın"

Çocukların yüzlerindeki heyecana ve sevince ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuk evlerinde gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleninde çocuklarımız çok eğlendi. Yüzlerindeki gülücük hiç eksik olmasın. Allah damatlıklarını da göstersin" dedi



