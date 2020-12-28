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Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı kapsamında vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hatlarını devreye aldı.
Çocuklara zararlı içeriklerin tek tuşla ihbar edileceği sistem devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Programı kapsamında, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ve form aracılığıyla iletebilecekleri ihbar hatlarını devreye aldı.

Çocuk dostu uygulamaları destekleyen ve bunun yanında çocukların sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik tedbirleri alan Bakanlık, bu kapsamda bir süre önce kısaca "MİM" olarak adlandırılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı'nı hayata geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla başlatılan MİM kapsamında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmalarının genişletilerek sürecin daha etkin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

Çoğunlukla resen, zaman zaman da şikayet üzerine çocuk kitaplarını inceleyen, çocukların yaşına ve ruhsal gelişimine zararlı, müstehcen nitelikteki içeriklerin saptanması üzerine bu yayınları "çocuk kitabı" kategorisinden çıkararak, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde, sadece 18 yaşından büyüklere satılmasını sağlayan Kurul, bu uygulamayla ailelere söz konusu kitabın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuş oluyor.

Muzır içerikle mücadelede vatandaşlar da devrede
Yeni sistemde kurulun çalışmaları tüm vatandaşların etkin katılımıyla sürdürülecek. Bakanlık, bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunu daha formal, doğrudan başvuruların yapılabildiği ve ihbar hattı olan bir yapıya kavuşturdu.

Vatandaşlar artık çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınlarla ilgili şikayetlerini Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde açılan bölüm üzerinden tek tuşla Bakanlığa iletebilecek.

"WhatsApp", "BİP", "form" ve "e-posta" ile başvuru mümkün
Kurulan MİM sisteminde "form", "e-posta", "WhatsApp" ve "BİP" uygulaması ile ihbar et seçenekleri bulunuyor.

WhatsApp üzerinden yapılacak başvurular için "+90 530 918 11 17" hattını oluşturan Bakanlık, bu numara üzerinden gelen ihbarları Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna ileterek, söz konusu yayınların incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacak.

Böylelikle çocukların muzır içeriklerden korunması amacıyla daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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