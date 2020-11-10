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Çocuklarda yeni korku oluştu

Eğitimci yazar Ali Murat Karabağ çocuklarda hayvan, kaybolma, karanlık gibi korkuların yanı sıra pandemi süreciyle birlikte Covid 19 korkusunun da görülmeye başladığını söyledi.
Çocuklarda yeni korku oluştu

Eğitimci-yazar Ali Murat Karabağ, pandemi sürecinde farklı bir konuya dikkat gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Çocuklar üzerinde karanlık, hayvan, su gibi farklı korkuların yanı sıra artık Covid-19 korkusunun da geliştiğini söylerken ailelerin çocukların korkuyu yenebilmesi için önlem almayı öğretmeleri gerektiğini belirtti.  ‘Korkusuz masallar’ ve ‘Ekran Savar Oyunlar’ kitaplarının da yazarı olan Karabağ ailelere, “Küçükken bizlerin de korktuğu durumlar olduğunu, nasıl başa çıktığımızı eğlenceli bir şekilde anlatabiliriz” diyerek şu ifadelere yer verdi:

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KORKUYLA NASIL BAŞA ÇIKALACAĞI ÖĞRETİLMELİ 
“Çocukluk dönemi korkuları; anne babaların tedirgin olduğu ve nasıl çözeceklerini bilmedikleri konuların başında geliyor. Anne ve baba ne yapacağını bilemez ve kimi zaman görmezlikten gelerek kimi zamanda bastırarak sorunu çözmeyi tercih eder. Oysa çözüm çok da zor değil. En başta yetişkinin kabul etmesi gereken şey ‘O bir çocuk. Dünyayı tanıyor ve öğrenme sürecinde’ olmalı. Korkuyu görmezden gelmek ya da bastırmak yerine onu tanımlamak ve başa çıkmayı öğretmek gerekir.

YENİ BİR KORKU COVID-19 KORKUSU
“Karanlıktan, hayvanlardan, sudan, kaybolmaktan, beğenilmemekten, yanlış yapmaktan, yüksek sesten, rüyalardan, sahneye çıkmaktan, gök gürültüsünden korkma gibi belli başlı çocukluk dönemi korkularının yanına artık yeni bir korku olan COVID-19 korkusu geldi. Aslında korkmamız önlem almamız gerekiyor. Koronavirüsten korunabileceğimizi bunun için maske ve hijyen kurallarına uymanın yeterli olduğunu anlatmak gerekir. Yani empati kuralım. Onu dinleyip anlamaya çalışalım. Küçükken bizlerin de korktuğu durumlar olduğunu, nasıl başa çıktığımızı eğlenceli bir şekilde anlatabiliriz.”

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ÇOCUĞU ANLADIĞINIZI ONA HİSSETTİRİN 
“Karşısında kendini anlayan birini gören çocuk rahatlayacak ve korkusuyla baş etmek için sizinle birlikte hareket edecektir. Oysa korkuyu görmezden geldiğinizde ya da bastırmaya çalıştığınızda tek yapacağı, korkusunu sizden saklamak olacaktır. Korkularla oyun oynayın, eğlenceli masallarını anlatın. Bu noktada yeni çıkardığımız ‘Korkusuz masallar’ kitabımızı çocuklarına aileler okuyabilirler. Korkuların eğlenceli yanlarını ve korkmanın aslında ne kadar gereksiz olduğunu anlatan masallarımız çocuklarımızı rahatlatacaktır. Unutmayalım insan bilinmeyenden korkar. Biz birlikte konuşarak, okuyarak, oynayarak korkularımızı geride bırakalım.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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