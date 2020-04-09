Çocuklardan 23 Nisan çağrısı: Balkonlardan şarkı söyleyerek kutlayalım

Beşiktaş İlkokulu öğrencileri, çektikleri videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şarkı söyleyerek kutlamak için tüm çocukları Türk bayraklarını ellerine alarak 23 Nisan perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.

Beşiktaş İlkokulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitim öğretimin uzaktan devam etmesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapılamayacak olması nedeniyle "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı.

Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.

Çocuklar, flütleriyle de eşlik edecekleri 23 Nisan şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek şenlik havasına bürünen balkonlarda bayramlarını coşkuyla kutlayacak.

Evlerde bayram havası olacak

Video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayan proje koordinatörü ve okulun 4D sınıfı öğretmeni Neşe Tüfekçi, daha önce uygulamaya koydukları eTwinning kapsamında "Ben okudum, sen de oku" projesiyle okudukları kitapları Türkiye'nin belirli yerlerindeki okullara gönderdiklerini, o okullardan da okuduktan sonra başka okullara ileterek kitap paylaşımı yaptıklarını anlattı.

Tüfekçi, 23 Nisan'ın yaklaşması dolayısıyla öğretmenlerle aralarında fikir alışverişi yaparken "Ben okudum, sen de oku" sloganından hareketle "Ben evde sen evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerde bayram havası oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Tüfekçi, "23 Nisan'da saat 12.00'de hep birlikte balkonlara çıkalım. Çocuklar balonlarını, bayraklarını alsınlar, 23 Nisan şarkısını söyleyelim. 'İstiklal Marşı da olabilir' diye düşündük ama zaten onu devletimizin yapacağını bildiğimiz için vazgeçtik. Bu yüzden 23 Nisan şarkısını söyleyelim dedik." diye konuştu.

Projelerini duyurmak için öğrencilerle çektikleri videoları sosyal medyadan paylaştıklarını aktaran Tüfekçi, projenin çok güzel ses getirdiğini, herkesten olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

"Tüm Türkiye bu sesi duysun istiyoruz"

Çocukların 23 Nisan'ın gelmesini heyecanla beklediklerini anlatan Tüfekçi, "Okulumuzda 23 Nisan'da güzel etkinlikler yapıyorduk. Coşkulu bir şekilde kutluyorduk. Çocuklar bu yıl kutlayamayacağımız için üzülmüşlerdi. Onlara bu kötü günlerde bir şevk, heyecan ve umut oldu." dedi.

Tüfekçi, sınıfın flüt korosunun da 23 Nisan şarkısına flütleriyle eşlik edeceklerini kaydederek, "Çocuklar flütleriyle balkona çıkıp, 23 Nisan şarkısı çalacaklar. Videolar çekecekler. Bunları bir araya getireceğiz. Bağıra bağıra 23 Nisan şarkısını haykıracağız. Tüm Türkiye bu sesi duysun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılmasının 100. yılının önemine dikkati çeken Tüfekçi, milli bayramlar içerisinde özellikle 23 Nisan'ın çocuklar için önemli olduğunu, dünyada hiçbir ülkede kutlanmayıp Türkiye'de kutlanmasının bu bayramı özel kıldığını belirtti.