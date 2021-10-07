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Çocuklardan barınak ziyareti 

Yenimahalle genelinde eğitim gören 200’ün üzerinde öğrenci, yanlarında getirdikleri köpek mamalarını can dostlara teker teker yedirerek, sadık dostlarıyla vakit geçirdi. 
Çocuklardan barınak ziyareti 

Barınakta bulunan hayvanlarla bol bol fotoğraf çektiren minik Yenimahalleliler, barınak görevlileri ve veteriner hekimlerden hayvan bakımında dikkat edilmesi gereken önemli konular hakkında detaylı bilgi aldı.

Satın almayın barınaklardan sahiplenin

Hayvanları Koruma Günü’nde bakımevine gelen çocukları yalnız bırakmayan Yaşar, “Sokak hayvanları konusu üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu hayvanların çoğu evimize beslemek için aldığımız fakat sorumluluklarını almaktan vazgeçtiğimiz için sokağa bıraktığımız canlılardır. Yenimahalle Belediyesi olarak Sahipsiz Hayvanlar Bakımevimizde bugüne kadar sokağa bırakılan 15 binin üzerinde köpek ve 400’ün üzerinde kedi rehabilite edildi. Yakacık bölgesine yapımını planladığımız yeni bakımevi projemizde can dostlarımız daha özgür ve serbest olarak yaşama imkanı bulacak. Öncelikle yapmamız gereken bakmak için ailemize kattığımız canlıyı bir eşya gibi sokağa bırakmamak olmalıdır. Para vererek satın almak yerine evsiz kalan bu sadık dostları bakımevlerimiz gibi merkezlerden sahiplenmeliyiz” dedi.

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