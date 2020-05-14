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Çocuklardan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat dışarı çıkan çocuklar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı  makamında ziyaret ettiler.
Çocuklardan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ziyaret

Çocuklar, mahallelerindeki eksiklikleri dilekçe yazarak arkadaşlarının imzasını da toplayarak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a teslim ettiler.
Ziyarette çocuklar Başkan Acar’a koronovirüs tedbirlerine uyduklarını dile getirerek “Mahallemizdeki eksikleri yapmanızı talep ediyoruz” dediler.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek “Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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