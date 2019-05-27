Çocuklardan LÖSEV’e ziyaret

Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Lösemili Çocuklar Köyü’nü ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) ve burada yaşayan akranlarının çalışmalarını daha yakınAdan tanıma fırsatı bulan Çocuk Meclisi üyeleri, LÖSEV Köyü’nde hayvan çiftliğinden oyun alanlarına, organik meyve ve sebze bahçesinden üretim atölyelerine kadar birçok alanda incelemelerde de bulundu.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM ALANI

Tedavilerini ve eğitimlerini sürdüren çocukların yaşadığı LÖSEV Köyü’nde örnek evleri, oyun odalarını, organik üretim yapılan minik çiftliği gezerek bilgi alan Çocuk Meclisi üyeleri, Lösemili Çocuklar Okulu ve Lösemili Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ni (LÖSANTE) de ziyaret ettiler.

Çocuk Meclisi üyeleri, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras’a Lösemi hastalığı ile ilgili merak ettikleri soruları da sordu. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını belirten Aras, şu bilgileri verdi:

“Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Lütfen lösemi olduğu için maske takan birilerini gördüğünüzde ondan uzaklaşmayınız. Bizlerden korumak için o maskeler… Bizler mesela grip olduğumuzda iki gün yatıyoruz ama onlar enfeksiyona çok açık. Onlara bulaşacak olan mikrobik virüs onları 1-2 hafta yatağa götürebilir…”

Kuş sesleri içinde, yemyeşil, bol oksijenli, doğa ile iç içe bir yaşam alanı olan LÖSEV Köyü’ne yaptıkları ziyaretin akranlarına örnek olmasını istediklerini belirten Çocuk Meclisi üyeleri ayrıca lösemi hastası çocukların annelerinin ürettiği el emeği ve göz nuru ürünlerin yer aldığı LSV Dükkanı “Anne Üretim Atölyesi”ni de gezdi.