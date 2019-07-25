  • BIST 103.392
  • Altın 261,927
  • Dolar 5,7071
  • Euro 6,3508
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Çocuklardan şok sözler: Kediye mi üzüleceğim?

Adana'da "Çıtır" isimli hamile kediyi Pitbull cinsi köpeğin ağzına atarak telef olmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk adliyeye sevk edildi. Çocukların basın mensuplarına, "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" konuştu.
Çocuklardan şok sözler: Kediye mi üzüleceğim?

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 23 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

Çocuklardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu sırada bir çocuk, kediyi kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı. Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin sahibi Zehra Kuşçu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden çocukların aynı mahallede ikamet eden A.Y. (13), kardeşi M.Ü.Y. (14) ve arkadaşları H.P. olduğunu tespit etti. Polis, A.Y.'nin kediyi tutup köpeğin ağzına attığını, köpeği tutanın ise kardeşi M.Ü.Y. olduğunu belirledi. Polis bu tespitler üzerine çocukları gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen çocuklar, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine götürüldü. Kediyi tutup köpeğin ağzına atan A.Y., basın mensuplarının "Kedi öldü hiç mi üzülmedin?" sorusu üzerine "Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim" yanıtını verdi.

Çocuklardan birinin görüntülendiğini görünce "Çekin alem yakışıklı görsün" demesi dikkat çekerken, A.Y.'nin "Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz" demesi herkesi hayrete düşürdü.

Çocuklar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcının karşısına çıkan çocuklardan A.Y.'nin yüzmek için evden çıktıklarını, bu sırada sokakta Pitbull cinsi köpek bulduklarını, onu da yanlarına aldıklarını, bir süre sonra sokakta kediyle karşılaştıklarını, kedinin kendisine saldıracağını düşündüğünü, bu nedenle kediyi tutup köpeğe attığını söylediği öğrenildi.

Diğer 2 çocuğun ise A.Y.'nin kediyi tutup köpeğe attığını, kendilerinin kediyi almaya çalıştığını ancak güçlerinin yetmediğini söylediği öğrenildi. Çocukların daha sonra köpeği bıraktıklarını belirttiği öğrenildi. Şimdi her yerde Pitbull cinsi köpek aranıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TOKİ’den büyük fırsat: 70 bin TL’ye ev sahibi olma fırsatı25 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
  • Gurbetçilere iyi haber: Resmi gazetede yayımlandı süre uzatıldı25 Temmuz 2019 Perşembe 10:23
  • KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: 45 yıldır kapalıydı çalışmalar başlıyor25 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  • Dilovası Eynerce Deresi'nde kimyasal atık şüphesi25 Temmuz 2019 Perşembe 10:20
  • Pazarlık başlıyor: 5.2 milyon kişiyi ilgilendiriyor25 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
  • PKK'ya ağır darbe25 Temmuz 2019 Perşembe 10:00
  • TSK YAŞ’a hazırlanıyor: Komutanların durumu belli olacak25 Temmuz 2019 Perşembe 09:58
  • O dolandırıcı yakalandı: FaceApp uygulamasıyla...25 Temmuz 2019 Perşembe 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi 25 Temmuz 201925 Temmuz 2019 Perşembe 09:42
  • Annenin yıkıldığı an: Oğlunun cansız bedenine son kez baktı25 Temmuz 2019 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti