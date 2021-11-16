  • BIST 1.685,600
  • Altın 612,77
  • Dolar 10,3054
  • Euro 11,6733
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi

Bir haftalık ara tatilinin başlamasının ardından kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sergilenen "Yusuf Diye" adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi

Devlet tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisi ile buluşan Yusuf Diye oyununa yoğun ilgi gösteren çocukların büyük beğenisini kazanırken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye başkan yardımcıları yalnız bırakmadı. 

tiyatro-3-002.jpg

Ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmek amacıyla tiyatroya koşan çocuklar, Başkan Ertuğrul Çetin'e yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımız çok eğlendi"

Pursaklar'ın kültür ve sanatın yeni merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde hafta sonu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen oyunu çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanına ortak olduk. Çocuklarımız çok eğlendi. 7'den 70'e hitap eden tiyatro gösterilerine olan ilginin her geçen gün artarak çoğaldığını görmek bizleri çok memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek" dedi.

tiyatro-2-003.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi17 Kasım 2021 Çarşamba 00:04
  • Höşmerimler Kızılcahamam'da Yarışacak17 Kasım 2021 Çarşamba 00:03
  • Keçiören Belediyesi’nden Asfalt atağı17 Kasım 2021 Çarşamba 00:02
  • Başak Cengiz’in İsmi Altındağ’da Yaşatılacak17 Kasım 2021 Çarşamba 00:01
  • Kusunlar Mahalle Konağı Açılıyor16 Kasım 2021 Salı 00:07
  • Keçiören Belediyesi’nden Diyabet Farkındalığı16 Kasım 2021 Salı 00:06
  • Mamak’tan Eğitime Tam Destek 16 Kasım 2021 Salı 00:05
  • Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor16 Kasım 2021 Salı 00:04
  • BELPA Buz Pateni Tesisi Yenilenerek Açılacak16 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Altındağlı Kadınlardan Epoksiye İlgi16 Kasım 2021 Salı 00:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti