Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi

Bir haftalık ara tatilinin başlamasının ardından kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sergilenen "Yusuf Diye" adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Devlet tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Cumartesi ve Pazar günleri izleyicisi ile buluşan Yusuf Diye oyununa yoğun ilgi gösteren çocukların büyük beğenisini kazanırken, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve belediye başkan yardımcıları yalnız bırakmadı.

Ara tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmek amacıyla tiyatroya koşan çocuklar, Başkan Ertuğrul Çetin'e yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımız çok eğlendi"

Pursaklar'ın kültür ve sanatın yeni merkezi olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizde hafta sonu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen oyunu çocuklarımızla birlikte izleyerek onların heyecanına ortak olduk. Çocuklarımız çok eğlendi. 7'den 70'e hitap eden tiyatro gösterilerine olan ilginin her geçen gün artarak çoğaldığını görmek bizleri çok memnun ediyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek" dedi.