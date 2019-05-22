Çocuklardan destek 

Çankırı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yakın zamanda hayata geçirdiği Gıda Bankası Projesi’ne çocuklardan da destek geldi.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi’nde bilim, sanat ve zekâ atölyelerine katılan öğrenciler, elleri ile koliledikleri gıda ürünlerini Belediye Hilal Masa’ya teslim etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in göreve başladığında ilk hamlelerinden biri olan Gıda Bankası Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Gıda desteği sağlamak isteyen hayırseverlerin yardımları, Belediye Hizmet Binası girişinde yer alan Hilal Masa’da toplanıyor.

Büyüklerinden görerek harekete geçen çocuklar da projeye katkı sağlamak için kolları sıvadı. Aileleri ile birlikte aldıkları gıda ürünlerini Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi’nde bir araya getiren çocuklar, gıda kolileri oluşturdu. Gıda yardımlarını Hilal Masa’ya öğretmenleri eşliğinde kendileri teslim eden çocukları Belediyede ilk karşılayan da Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen oldu. Başkan Esen çocukları tebrik ederek “Bunlar çok önemli faaliyetler. Milli şuuru, toplumsal yardımlaşmayı bu yaşta çocuklarımıza aşılamak çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Çocukların Başkan Esen’e gösterdiği sevgi ve samimiyet de gözlerden kaçmadı.



