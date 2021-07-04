  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce kurulan 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocuklarla gençleri sporla buluşturup, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor.
Çocukları sporla terör ve uyuşturucudan uzak tutuyorlar

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Malazgirt'te, sportif faaliyetler hız kazandı. Terör olaylarının sona ermesiyle ilçedeki tek spor kulübü bünyesinde futbol akademisi kuruldu. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla, faaliyetlerini, son bir yıldır hızlandıran 1071 Malazgirt Spor Kulübü, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi hedefliyor. Başkanlığını Kaddafi İbrahim Türeli'nin (35), antrenörlüğünü ise ağabeyi İsmail Türeli'nin yaptığı kulüpte, 7-15 yaş grubu çocukların kaydı yapılmaya başlandı. Kulübe ait tesislerde futbol oynayan çocuklar da mutlu olduklarını söyledi.

040720211046071614438.jpg

'ÜLKEMİZE GELECEĞİ PARLAK YENİ NESİLLER KAZANDIRACAĞIZ'

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı Kaddafi İbrahim Türeli, çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kulüp olarak daha önce de Yeşilay'la birlikte 'Hayata Yeşil Işık Yak' projesini yürüttüklerini belirten Türeli, "Bizim amacımız, çocukları sokaktan, uyuşturucu bağımlılığından, günümüzün en büyük hastalığı olan teknoloji bağımlılığından, terörden, terör unsurlarından kurtarıp tamamen sporla hayata bağlamak. Ailelerine güzel bir evlat, halkına faydalı olabilecek fertler yetiştirebilmek için emek ve mücadele vereceğiz. İlk etapta 100 çocuk kaydı yapmayı hedefliyoruz. Bu 100 çocukla cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 15.00 ile 19.00 arasında Malazgirt Şehir Stadyumu'nda, spor yapacağız. Çocuklarla kitaplar okuyup geziler yapacağız. Maksadımız, ülkemize güzel, geleceği parlak yeni nesiller kazandırmak olacak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • F1 heyecanı Avusturya'da sürüyor02 Temmuz 2021 Cuma 09:59
  • Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, 3-8 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak02 Temmuz 2021 Cuma 09:28
  • Fenerbahçe topbaşı yaptı01 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
  • Bursaspor'da Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder oldu01 Temmuz 2021 Perşembe 22:21
  • Serdar Gürler Konyaspor'da01 Temmuz 2021 Perşembe 20:36
  • TFF, yeni sezondaki seyirci kapasitesini açıkladı!01 Temmuz 2021 Perşembe 14:29
  • Arjantinli yıldız futbolcu Messi serbest oyuncu statüsünde01 Temmuz 2021 Perşembe 12:51
  • Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'ayın sporcusu' ödülü01 Temmuz 2021 Perşembe 12:34
  • Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Yasemin Adar01 Temmuz 2021 Perşembe 11:38
  • Ablası yalnız kalmasın diye başlayıp şampiyon oldu01 Temmuz 2021 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti