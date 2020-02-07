Hatay Valiliği'nin önünde 'Çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı hayatını kaybetti. Valilik, Yarıcı'nın başka bir hastaneye sevk edildiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatay Valiliği, sabah saatlerinde valilik binası önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

VALİLİK ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ

İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."

HASTANEYE SEVK SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Valilik, daha sonra, şahsın başka bir hastaneye sevk edildiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kendini yakma girişiminde bulunan Adem Yarıcı'nın valilik personeli tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tıbbı müdahale için Hatay Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde bir süredir iş bulamayan Adem Yarıcı "Çocuklarım aç" diyerek kendini ateşe vermişti.

İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler tarafından müdahale edilmişti.

"ÇOCUKLARIM AÇ, İŞSİZİM"

Yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışan vatandaş, polislerin uzun uğraşının ardından hayatta kalmayı başarmıştı. Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine giderek intihar girişiminde bulunan Yarıcı ile konuşmuştu.

Kendine zor gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtmişti.