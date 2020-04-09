'Çocuklarımız aç' diyen vatandaşa 'Geber' demişti! Görevden alındı

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, çocukları için dilenmek zorunda olan vatandaşa "geber" demişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanlık, Noğay'ın görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Twitter'da paylaşılan görüntüde bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece ‘çıkma’ yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler,” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay, alıntılayarak “Geber” ifadesiyle yeniden paylaştı. Görev tanımı "Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi" olan Noğay, yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweetini silmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır."