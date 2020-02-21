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Çocukların akıllı ineği

Akıllı İnek projesi Moo Grup ve Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda görücüye çıktı.
Çocukların akıllı ineği

Gümüşhaneli iş insanı Cemil Tanguroğlu'nun 5 yıl önce başlayan projesiyle, memelerinden muz, çilek ve çikolata aromalı sütün yanı sıra ayran veren 'Akıllı İnek' otomatı, Yenimahallelilerinde ilgi odağı oldu. 

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Boy boy inek maketleri çocukların ilgi odağı oldu

Asitli ve gazlı içeceklere alternatif olarak üretilen ve kısa sürede adından söz ettiren projenin Ankara Tanıtımını Yenimahalle’de yapan ve halka hijyenik ortamda kış aylarında sıcak süt, yazın ise soğuk ayran sunan Cemil Tanguroğlu, projenin açılış kurdelesini keserek Yenimahalleli vatandaşlara ve çocuklara süt ikram etti.
Etkinlikte proje hakkında bilgi veren Moo Grup Türkiye Distribütörü Sait Durgun, çocuklarda süt ve ayran içme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti.

Proje hakkında verilen bilgilerin ardından akıllı ineği merak eden vatandaşlar meydana konulan farklı mekanlara göre farklı boyutlarda tasarlanan akıllı inek maketlerini inceleyerek ikram edilen ayran ve sütleri içti.  

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