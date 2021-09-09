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'Çocukların anlama kapasiteleri için su miktarı çok önemli'

Neslihan Öztürk, başarılı bir eğitim ve öğretim yılının geçmesi için çocukların çok iyi beslenmesi gerektiğini belirterek "Aşıları yaptırmak, çok iyi beslenmek, çocuklarımızın bilişsel kapasitelerini artıracak ve hastalanmalarını önleyecek" dedi.
'Çocukların anlama kapasiteleri için su miktarı çok önemli'

Öztürk, çocukların anlama kapasiteleri için içtikleri su miktarının da çok önemli olduğunu söyledi.
Diyetisyen Neslihan Öztürk, çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin önemini anlattı. Öztürk, çocukların yeterli ve dengeli beslenmediklerinde karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluk hissedeceklerini, bu nedenle matematik zekaları ve okuma-yazma kapasitelerinin düşük olacağını belirterek, "Halsiz ve bitkin olduğu için uyuklayacak, bu yüzden okula devamsızlığı artacak. Ayrıca çok iyi algılayamadığı için de tabii ki okul başarısı aynı oranda düşmüş olacak. O nedenle çocukların yeterli ve dengeli beslendiklerinden emin olmamız gereklidir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başarılı olması için çocuklarımızın çok iyi beslenmesi gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü eğitim-öğretim yılımız kesilirse, gelecek nesillerimiz eğitimsiz kalacak. Aşıları yaptırmak, çok iyi beslenmek çocuklarımızın bilişsel kapasitelerini artıracak ve hastalanmalarını önleyecek. Bu nedenle eğitim sürecinin devamı açısından çocuklar yeterli ve dengeli beslenmeli, aşılarını yaptırmalılar" diye konuştu.

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'NE KADAR SU İÇTİĞİ KONTROL ALTINDA TUTULMALI'

Bir çocuğun bağışıklığını güçlü tutmak için bazı vitamin ve minerallerin olduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Bunların başında Omega-3 geliyor. Haftada 3 gün mutlaka çocukların balık tüketmesi gereklidir. Balık tüketmiyorlarsa, her gün balık yağı mutlaka almalılar. Hatta haftada 3 gün tüketiyorsa, tüketmediği günlerde de balık yağı kullanması gerekir. A, D vitamini, çinko, demir, magnezyum bu tarz vitamin ve mineraller, mesela B12, C vitamini hem bağışıklığı güçlü tutar, hem de çocukların öğrenme kapasitelerini artırır. Bağışıklığın düşmanları var. Örneğin, stresi yönetememek. Çocuklar stresi nasıl yöneteceklerini bilmezler. Ama ebeveynleri olarak çocukların rahat etmesini sağlamamız gerekiyor. Mesela su içme konusu oldukça önemlidir. Çocukların vücudunun yağlanmasını, kilo almamasını, baş ağrılarının olmamasını ve konsantrasyonlarının bozulmasını istemiyorsanız, anlatılanı anında algılamasını istiyorsanız, içtikleri su oranını kontrol etmek gerekiyor. Bunun içinde bazı miktarlar var mesela, 1- 3 yaş grubunda olan çocuklar 1,3 litre su, 4-8 yaş grubunda olanlar 1,4 litre su, 9-13 yaş grubu kız çocukları 2,1 litre, erkek çocukları 2,4 litre, 14-18 yaş grubu çocuklarda kız çocukları 2,3 litre, erkeklerde 3,3 litre su içmesi gerekiyor. Kendi içtiğimiz su kadar çocuğumuzun da ne kadar su içtiğini günlük olarak kontrol altında tutmalıyız."

'YATMADAN 2 SAAT ÖNCE BU BESİNLERİ TÜKETMELİ'

Öztürk, bağışıklığın en büyük düşmanlarından bir tanesinin de egzersiz yapmamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımız iki sene evde kaldılar, harcadıkları enerji çok azaldı, hareketsiz kaldılar. Hem sosyalleşip takım oyunlarına tekrardan başlatmamız hem de harcadıklarını enerjiyi artırmamız gerekiyor. Çünkü bu bağışıklıklarını da güçlü tutacak, aynı zamanda okul performanslarını da daha üst seviyeye getirecektir. Bağışıklığın en büyük düşmanlarından bir diğeri de uyumamak. Büyüme hormonları akşam 21.00'de maksimum seviyede salgılanır. Kalsiyumun en iyi emildiği saatte akşam saatleri olduğu için çocuklarımız yatmadan önce kalsiyum kaynağı olan süt, kefir, yoğurt tüketebilir. Bunları tüketsinler. Kemik oluşumu ve büyüme gelişimleri, bağışıklıkları için çok iyi sonuç alacaklardır" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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