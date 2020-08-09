  • BIST 1.061
  • Altın 476,915
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Çocukların ayağına geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye’nin dört bir yanında spor seferberliği kapsamında başlattığı portatif havuz projesi kapsamında Mamak Lalahan’da yapımına başlanan portatif yüzme havuzunda sona yaklaşıldı. 
Çocukların ayağına geliyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” etkinliğiyle Lalahan Stadı’nın yanında kurulan yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceledi. Peyzaj çalışmaları devam eden havuzda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, havuzun en kısa zamanda hizmete gireceğini kaydetti. 10x20 metre ebatında, 1.25 metre derinliğe sahip havuzun etrafındaki çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, soyunma odaları, WC ve duşların yapımına da başlandı. Havuz tamamlandığında pandemi nedeniyle kimi tatile gidemeyen kimi evde sıkılan çocuklar yaşıtlarıyla havuzun keyfini çıkaracak.

foto-(3)-012.jpg

“Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler”
Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar için hem eğiten hem eğlendiren bir alan oluşturduklarını ifade eden Başkan Köse, ilçede yaz aylarında aşırı sıcaklardan bunalan ve parklardaki süs havuzlarına giren çocukların tehlikelere maruz kaldıklarını ve çocukları tehlikelerden korumak için portatif havuzların çok güzel bir proje olduğunu kaydetti. Köse, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte çocuklarımızın güvenli bir şekilde eğlenmeleri ve yüzme öğrenebilmeleri için olanak sunuyor, havuz keyfini mahallemize taşıyoruz. Portatif Yüzme Havuzu ile evlatlarımıza hem ücretsiz yüzme eğitimi verecek,  hem de yazın kavurucu sıcağında onlara serinleme imkânı tanıyacağız.  Havuzumuzun hijyenik durumları personellerimiz tarafından sürekli kontrol edilecek ve sağlıklı ortamlarda eğitim süreci devam edecektir. Havuzlarımızın temizliği ve bakımları işin uzmanı, profesyonel bir ekip tarafından belli bir sistem halinde bakımları ve temizliği yapılacaktır. Velilerimiz havuz tamamlandığında gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler” dedi.

foto-(4)-015.jpg

Antibakteriyel ve hijyenik

Yüksek basınca dayanıklı olan kaplama malzemeleri ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilen portatif havuzda, kurulan doğru filtrasyon sistemi ile yosun oluşumu ve bakteri üremesinin önüne geçiliyor. Özel üretim havuzların iç döşemesinin gözeneksiz yapısı sayesinde çok kolay temizleniyor. Çelik yapısı ve esnek iç kaplamasına sahip havuz yüzde yüz sızdırmazlık sağlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören belediyesi'nde gençlere YKS tercihleri için destek10 Ağustos 2020 Pazartesi 02:00
  • Mamak Belediyesi’nden Online Santur Konseri10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:54
  • Kiralık bisiklet hizmetine yoğun ilgi10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:28
  • Yenimahalle’de yoğun mesai08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:33
  • Sincan'da koronavirüs denetimi08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:30
  • Pursaklar'da Karış Karış Virüs Uyarısı08 Ağustos 2020 Cumartesi 05:05
  • Kahramankazan-Ankara yolunda çalışmalar tam gaz08 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • EGO'ların koltukları değişiyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 04:03
  • Toplu taşımada dezenfeksiyon mesaisi08 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Yeni Başkan belli oldu08 Ağustos 2020 Cumartesi 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti