  • BIST 1.809,65
  • Altın 751.24695
  • Dolar 13.275
  • Euro 14.992
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Çocukların 'ceset' ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı

SİNOPta denizde ceset olduğu iddiasıyla ihbarda bulunan iki çocuk, polisi harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan incelemede ceset sanılan cismin şamandıra olduğu tespit edildi.
Çocukların 'ceset' ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı

Kentte bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen Umut Can Özdemir (15) ve Kadir Demir (15), akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

İhbarda bulunan Umut Can Özdemir, "Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe otobüsüne saldırı29 Kasım 2021 Pazartesi 19:37
  • Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:28
  • Evinde intihar etti26 Kasım 2021 Cuma 23:58
  • 'Kürdan' kavgasında işyeri sahibi tutuklandı26 Kasım 2021 Cuma 22:56
  • FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan’ın cezasının infazı 3 ay ertelendi26 Kasım 2021 Cuma 22:56
  • Derede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için robot resim oluşturuldu26 Kasım 2021 Cuma 22:55
  • Kan davası cinayetine 4 ilde operasyon, 7 tutuklama26 Kasım 2021 Cuma 21:59
  • Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi26 Kasım 2021 Cuma 20:02
  • Antalya’da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından bıçaklandı26 Kasım 2021 Cuma 19:05
  • 'Sinovac' yerine fazla dozda 'Biontech' aşısı yaptığı iddia edilen hemşireye inceleme26 Kasım 2021 Cuma 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti