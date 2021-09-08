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Çocukların Covid 19 mücadelesi

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Semih Canpolat, aileleri aşı olmayan çocuklarda Covid-19 vaka oranların arttığını belirtti.
Çocukların Covid 19 mücadelesi

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği'ne ilk kez DHA girdi. Hastaneye başvuran şüpheli çocuk vakalar, uzman hekim tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra test için sürüntü alınıyor. Testi pozitif çıkan çocukların hemen tedavisine başlanıyor. Hasta olan çocuklar anneleriyle birlikte tek kişilik odalara alınarak tedavi süreci başlıyor.

BİR AYDA 466 VAKA

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Semih Canpolat, hastaneye ağustos ayı içerisinde 1402 çocuğun Covid-19 şüphesi ile başvuru yaptığını belirterek, “Yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktı. Hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Şu anda 72’si klinik, 81’i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisi sürüyor” dedi. Canpolat, yetişkin hastaların dışında çocuklarda da Covid enfeksiyonun görüldüğünü ve yatışlarının arttığını ifade ederek şunları söyledi:

“Vakaların artması ile birlikte biz bir düzenlemeye gittik. Girişte de bir acil hekimimizin ve hemşiremizin, yine yardımcı sağlık personelinin olduğu bir alan oluşturduk. Bütün hastalar buradan geçecek şekilde planladık. Ondan sonraki süreçte de ailenin öyküsü ve hekimimizin muayenesi doğrultusunda klinik olarak sıkıntılı olan vakaları değerlendirdik. Ve bunlardan sürüntü aldık. Günlük ortalama 50 çocuktan test alıyoruz. Eğer hekim hastanın yatabileceğini düşünüyorsa acil servis içinde izolasyon alanımız var. Hastayı buraya alıyoruz. Tüm tetkiklerini, görüntülemesini yaptıktan sonra çocuk uzman arkadaşlarımız gelip değerlendiriyor. Hasta servise mi, yoğun bakıma mı yatacak diye ayırıyoruz. O şekilde bir tedavi süreci başlamış oluyor.” 

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‘EMZİREN ANNE AŞI OLABİLİR’

Hastaneye yatan çocukların ailelerinin büyük bir bölümünün aşısız olduğunun değerlendirildiğini belirten Canpolat, “Ailelerimiz bazı şeyleri kulaktan dolma biliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle çocuk yaş grubunda biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk bir yıl anne sütünün öneminden bahsediyoruz. Emzirmenin aşıyla çok bir alakası olduğu ile ilgili çok net bir bilgi yok. Ama uzmanların ve bizlerin önerisi kişinin yarar zarar dengesini göz önünde bulundurarak aşı olması yönünde. Halkımız daha çok uzman arkadaşlara kulak versinler” diye konuştu.

ENTÜBE HASTA OLMADI

Hastanede yatan çocuklar arasında entübe hasta olmadığını kaydeden Canpolat, “Entübe olmadı ama yoğun bakım ihtiyacı oldu. Şu anda bilim kurulumuzun ve sayın bakanımızın ilettiği şekliyle 12 yaş üstü ailelerin rızasıyla Covid-19 aşı yapılabileceği şeklinde. Biz bu şekilde hastanemizde bir planlamayı başlattık. Ailelere de çocuklarını korumaları açısından önce kendilerinin, daha sonra da çocuklarının aşı yaptırması yönünde uyarıda bulunuyoruz” dedi.

Çocuğu tedavi altında olan ve ismini vermek istemeyen anne, çocuğunu emzirdiği için aşı olmadığını söyleyerek, "Aşımı henüz olmadım. Çevremdekiler emziren annelerin aşı olamayacağı diye bir şey söylüyorlardı. Ama öyle değilmiş. O yüzden en kısa zamanda ben de aşı olacağım" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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