Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman’da, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgayı polis, biber gazı sıkarak sonlandırdı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga, gece yarısıı Yeni Sanayi Mahallesi’nde yaşandı. Çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopa ile saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin biber gazı kullanarak sonlandırabildiği kavgada yaralanan Bayram Akyüz, Musa Akyüz ve Nevruz Akyüz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.