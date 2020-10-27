Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan yüzlerce tür canlı, çocukların ve ailelerin ilgi odağı oldu.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı şehrin stresli ortamından bir nebze de olsun uzak tutabilmek için Doğal Yaşam Parkımızdaki canlı çeşitliliğimizi artırdık. Çocuklarımızın doğayı tanımaları, canlıları doğal ortamlarında görmeleri ve hayvan sevgisini içselleştirmeleri için doğal yaşam parkımızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.

BİRÇOK TÜR CANLI BİR ARADA

Keçiören’de bulunan Doğal Yaşam Parkı birçok türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Buradaki canlı türlerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını kaydeden Başkan Turgut Altınok, “Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKENT’İN DÖRT BİR YANINDAN ZİYARETÇİ GELİYOR

Altınok, Keçiörenlilerin yanı sıra Ankara’nın dört bir yanından Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek için ilçeye gelen hayvanseverleri misafir ettiklerini de belirtirken, burada gerçekleştirilen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir ortamın tesis edildiğini söyledi.