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Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü 

Kahramankazan Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlattığı “Bir Çocuk Da Sen Giydir” kampanyası, çocuklara bayram öncesinde bayramı yaşattı. 
Çocukların yüzü bayram öncesinde güldü 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz’un da eşlik ettiği belediye ekipleri, ziyaret ettiği evlerde çocuklara bayramlık kıyafetler ile oyuncak hediye etti. Bayramlık kıyafetlerini alan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

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Kahramankazan Belediyesi’nce, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlatılan “Bir Çocuk da Sen Giydir” kampanyası miniklerin yüzünü güldürdü. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya ilçedeki hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever vatandaşların yaptıkları yardımlar belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bayram öncesinde ulaştırıldı. Bayramlık kıyafetlerine kavuşan minikler bayram öncesinde bayramı yaşadı. Kampanya kapsamında çocuklara, içinde iç çamaşırından çoraba, ayakkabıdan kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı bayramlık paketleri hediye edildi. Kampanya sayesinde şu ana kadar 300 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı. Bayramlıklar bayrama kadar çocuklara ulaştırılmaya devam edecek. Kampanyaya destek vermek isteyenler 0537 040 67 59 numaralı telefondan bilgi alabilecek. 

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Birlikte oyunlar oynadılar

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Oğuz ve eşine belediye ekipleri de eşlik etti. Oğuz ve eşi burada çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını ve hediyelerini alan miniklerin neşelerine diyecek yoktu. Ziyaretlerde ayrıca, ailelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda da bulunuldu. Oğuz ve eşi, ziyaretlerde çocuklarla ve ailelerle yakından ilgilendi. Oğuz ve eşi burada ayrıca, çocuklarla şakalaşarak oyunlar oynadı. 

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Hayırseverlerden yoğun ilgi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, “Böylesine özel ve anlamlı günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başlattığımız kampanya ile bir kar topu yuvarladık. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühleriyle bu kar topu çığ haline geldi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız” diye konuştu
 

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