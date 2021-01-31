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Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

Aksaray'da Ergün Eke (56), ekmek almaya gönderdiği çocuklarını köpeğin saldırısından kurtarmak isterken yüzünden ve elinden yaralandı. Mahalle halkı tarafından kurtarılan Eke, hastanede tedaviye alındı.
Çocuklarını köpek saldırısından kurtardı, kendi yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdi. Bu sırada ididaya göre çocuklara sokak köpeği saldırdı Çocuklarının yardım çağrısı ile evinin önüne çıkan Eke, sokak köpeğinin üzerine atladı. Çocuklarını kurtaran Eke'nin yardımına komşuları koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eke, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergün Eke, çocuklarını ekmek almaya gönderdiğini bu sırada köpeklerin saldırdığını belirterek, "Kendimi kurtaramadım, hemen üzerime atladı ve beni yere düşürdü. Elimde, yüzümde, dudağımda ve gözümde yaralar var. Köpekle uzun süre mücadele ettim. Tedavimizi yaptılar, yüzüme ve elime dikiş attılar" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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