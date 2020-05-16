  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Çocuklarının önünde eşini öldürdü

Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Selda Başaran'ı 2 çocuğunun gözleri önünde öldüren Harun Başaran, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.
Çocuklarının önünde eşini öldürdü

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun Başaran, gazetecilerin 'Eşinizi niçin öldürdünüz?' sorusuna ''Beni aldattı. Onun için kestim. Kaç yerinden bıçakladığımı hatırlamıyorum. Polis ekiplerine kendim zorluk çıkarmamak için teslim oldum'' dedi. 

6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Selda Başaran'ın yapılan otopsisinde vücudunun 6 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Çiftin boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Anneleri gözleri önünde öldürülen 1'i kız 2 çocuğun ise olayın ardından ağlayarak evin balkonuna çıktığı ve komşuların gürültüyü duyması üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdiği belirlendi. 2 çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve psikolojik destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtılar16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:53
  • Mansur Yavaş kampanyaya destek miktarını açıkladı16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:49
  • Çöl tozu koronavirüs getirir mi?16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:47
  • ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:45
  • Sözcü Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:42
  • AK Partili Meclis üyesi Hayrettin Mete hayatını kaybetti16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:41
  • Türkiye'de son durum: Yeni vaka sayısı artıyor15 Mayıs 2020 Cuma 21:28
  • "Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu değişmeli"15 Mayıs 2020 Cuma 19:30
  • Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresini uzattı15 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Mayıs 2020 Cuma 17:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti