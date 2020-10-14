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Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta, iki çocuğuyla evine giderken sokak artasında silahlı saldırıya uğrayan Şaban Köroğlu (43) ağır yaralandı.
Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yaptıktan sonra iki çocuğuyla eve dönen Şaban Köroğlu, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla 3 el ateş edilirken, Köroğlu vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Köroğlu'nu 400 metre ilerideki Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Köroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de şeritle kapattıkları sokakta boş kovan aradı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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