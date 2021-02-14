Çocuklarla eğlenceli öğrenim

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulunda gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların eğlenirken öğrenmesi sağlanılıyor.

Çocukların belirli saat aralığında yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkânı bularak oyunlar oynayıp, kaliteli vakit geçirebildikleri ve özellikle çalışan ailelerin huzur içinde çocuklarını teslim edebildiği, Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulunda, eğitici etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliklerde minik öğrenciler, yer yön kavramlarını birbirleri ile kıyasıya yarışarak öğreniyor.

‘‘Tüm tedbirlerin belediye güvencesinde alındığı Nezaket Okulumuzda çocuklarımız gönül rahatlığı ile oyun oynayabiliyorlar’’

Çocukların eğlenirken öğrendiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Koronavirüs tüm insanlığı olumsuz yönde gibi sosyalleşme döneminin başında olan çocuklarımızı da derinden etkiledi. Tüm tedbirlerin belediye güvencesinde alındığı Nezaket Okulumuzda çocuklarımız gönül rahatlığı ile oyun oynayabiliyorlar. Arkadaşları ile oyunlar oynarken aynı zamanda öğrenme becerilerini sergileyen çocuklarımızın gelişmeleri için kreşlerimizde eğitmen arkadaşlarımız büyük emek sarf ediyor. Çocuklarımızın bu zor günde eğitimden uzak kalmamaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.