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Çocukluk arkadaşı gözaltına alındı

Osmaniye’de, yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle karnından vurulmuş olarak ağır yaralı bulunup, hastanede yaşamını yitiren Mustafa İnaltekin’in (38) çocukluk arkadaşı Murat A. (37), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. 
Çocukluk arkadaşı gözaltına alındı

Olay, 11 Ağustos gecesi, Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa İnaltekin'in yalnız oturduğu evinden silah sesi duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, İnaltekin'i karnından pompalı tüfekle vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan İnaltekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İnaltekin'in evinde bulunan tüfeği kriminal incelemeye gönderdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu cinayet şüphelisinin, Mustafa İnaltekin'in çocukluk arkadaşı Murat A. olduğunu tespit etti. Kurtuluş Mahallesi'ndeki adreste saklanan ve 6 gündür aranan Murat A., Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Murat A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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