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Çocukluk hayali tuvale yansıdı

Musiki Muallim Mektebi 1. etabının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. 56 yaşındaki Mamaklı Ressam Songül Ünal, ilk sergisini Mamak’ta açtı. 
Çocukluk hayali tuvale yansıdı

Açılışa Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ressam Ünal’ın 3 yıldır emek verdiği sergide kırkın üzerinde eser yer alıyor. Bazı eserlerin de satışı yapılmakta. 31 Mart Çarşamba gününe kadar açık olacak sergideki tabloları sanatseverler ücretsiz olarak gezip görebilecek. 

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3 yılda 40’ı aşkın tablo
Çocukluk hayali olan ressamlığı olan merakını 2 çocuğunu büyüttükten sonra yıllar sonra gerçekleştiren Ünal, hayalini gerçekleştirmek için önce evinde bir resim atölyesi açtı. Aliminyum rölyefle başlayan resim yapma tutkusunu ardından karakalem çalışmalarına yansıttı ve 3 yılın ardından yağlı boya ile hem anılarını, hem yaşadıklarını hem de çiçek ve hayvan tabloları resmetti.  Resim yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ressam Ünal,  “ Çocukluk hayalim olan resim sevdam hep sürdü. Ev hayatımı ve sanatımı birlikte yürütüyorum. İlk sergimi tarihi bir mekânda açmış olmaktan da çok mutluyum. Resim sanatı artık benim hayatımın bir parçası. Sürekli hayal ediyorsunuz. Ya da gördüğünüz sizi çok etkileyen bir olayı gözünüzün önünde canlandırarak, resmediyorsunuz. Özellikle atlara olan merakım, soyadımdaki Gül’den dolayı çiçeklere olan merakım ve çocukluğumda unutamadığım anılar tablolarıma konu oldu. Çalışmalarımı evimde açtığım atölyemde yapıyorum” dedi. Mamaklı Ressam tüm Başkentlileri sergisini gezmeye davet etti.

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Engin Altan Düzyatan’a armağan edecek
En büyük hayalinin Paris’e giderek, sokak sanatçılarını izlemek olduğunu belirten Mamaklı Ressamın şimdiler de ise tek amacı Engin Altan Düzyatan’ın 2017’de açtığı “Sen de Tanık Ol” adlı fotoğraf sergisinden etkilenerek yaptığı tabloyu Düzyatan’a hediye etmek. Ünlü sanatçının Kenya’da çektiği vahşi hayvanların yiyecek bulmak için çıktıkları göç yolculuğunun fotoğraflarından birini resmeden Ünal, tabloyu Düzyatan’a armağan ederek, Afrika’da açılacak su kuyularına destek olmak istiyor. Düzyatan’a sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalıştığını kaydeden Ressam Ünal, Düzyatan’ın kendisine cevap vermesini hasretle beklediğini söyledi.

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