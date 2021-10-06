Coğrafya dersini en iyi anlatan hoca Mehmet Eğit kimdir?

Hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmesiyle bilinen ve coğrafya dersinde aktardığı bilgileri hafızalara kazıması ile tanınan Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabının yazarı eğitimci Mehmet Eğit kimdir? Hangi hafıza tekniklerini uyguluyor?

Ülkemizde canlı ve online dersler ile videolarında uyguladığı değişik hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmesiyle bilinen ve özellikle coğrafya dersinde aktardığı bilgileri hafızalara kazıması ile dikkat çeken Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabı nın yazarı eğitimci Mehmet Eğit kimdir ? Hangi hafıza tekniklerini uyguluyor ?

Mehmet Eğit, 1997 Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunudur. Öğrencilik yıllarından itibaren sosyal bilimlere ilgilidir. Üniversite öğreniminin ardından coğrafya, tarih ve vatandaşlık alanlarında içerik ve kitaplar yayınlamaya başlamıştır. Hazırladığı içerikler bugün dijital ortamda izlenme rekorları kırarken, kitaplarının satışı ise milyonları buluyor.

HAFIZA TEKNİĞİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Mehmet Eğit, diğer eğitimcilerden farklı olarak, özellikle coğrafya dersini ve ilgili içerikleri hafıza tekniklerine göre hazırlayıp sunmasıyla dikkat çekiyor. Kullandığı hafıza teknikleri sayesinde zihinlerde kalıcı izler bırakmayı, edinilen bilginin kalıcı olmasını başarıyor. Malum sınavlarda öğrencilerin en büyük sorunu onlarca dersin bilgisini hafızalarında tam olarak tutamamaları… İşte Mehmet Eğit, hafıza tekniklerini mükemmel biçimde kullanarak, hem coğrafya hem tarih hem de vatandaşlık derslerinde bu sorunu ortadan kaldırmasıyla büyük ilgi görüyor.

VE ÖZGÜN ANLATIM

Eğit’i meslektaşlarından farklı kılan bir diğer faktör de coğrafyayı özgün yöntemlerle anlatıyor olması. Derslerde konuyu soyuttan somuta getirdiği için anlattığı konular zihinde canlanabiliyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nin dağlarını anlatırken "Uludağ'ın" üstüne saman (samanlı dağları) koyup üstüne kazı oturtup (kaz dağları) yıldızlı bir gece çizip (yıldız dağları) kazın ağzına Biga bisküvisi (Biga dağları) veriyor.

AKILDA DAHA KOLAY KALIYOR

Öğrencilerin ezberlemekte çok zorlandığı madenler, göller, tarım ürünleri, dağlar, ovalar, platolar Mehmet Eğit’in hafıza tekniklerini sonucunda akılda daha kolay yer ediyor. Hitabeti, diksiyonu ve ses tonuyla öğrenciler tarafından aranan hocalar arasında gösterilen Mehmet Eğit, aynı zamanda sanatla da ilgili; şiir seslendiriyor.

BU ALANDA BİR İLK

Çıkardığı Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabı alanında ilk olma özelliği taşıyor. Bu içerikte başka bir kitap yok diyebiliriz. Amiral Soru Bankası ise ilginç çözümleri ve zorlayıcı yorumlarıyla öğrenciler tarafından çok beğeniliyor.

SOSYAL MEDYAYI ÇOK İYİ KULLANIYOR

Kendisine ait sosyal mecralarda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook ve mehmetegit.com adlı web sitesinde paylaşımlarda bulunan Mehmet Eğit; sosyal medyayı son derece etkili biçimde kullanıyor. Ders anlatımlarını 20-25 dakikada tamamlıyor. Dersleri kısa tutarak öğrenciyi sıkmıyor ve gayet ince bir zeka ile yaptığı esprilerle öğrencilerine hoş vakit geçirtiyor. Doğallığı da elden bırakmayarak yerine göre kameramana takılabiliyor. Öğrencilerin motivasyonuna büyük önem veren Eğit, sadece Coğrafya anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilere ders çalışma programları da hazırlıyor ve öğrenci koçluğu yaptığı videoların, izleme oranı yüzbinlerle ifade ediliyor.

HER YERDE COĞRAFYA

Diğer taraftan ‘Anadolu'da Gezelim Görelim’ programları gibi gittiği her şehirde tanıtıcı videolar çekiyor. Bazen mutfakta, bazen seyahatte, otobüste, trende, uçakta o anda ne yapıyorsa mevzuyu coğrafyaya bağlıyor. Takipçileri yaptığı yorumlarda, “Hocanın zaten metaforu yaşam boyu coğrafya... Soy ismi ile mesleği müsemma” ifadelerine yer veriyor.

TÜRKİYE’Yİ HARİTADA ÖZETLİYOR

Tarih ve vatandaşlıktan hazırladığı hafıza teknikleri ile özellikle KPSS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından çok ilgi görüyor... Çıkarmış olduğu efsane harita seti ile adeta bütün Coğrafyayı Türkiye Haritası içerisinde yazarak özetliyor.

ESERLERİ ŞUNLAR

Mehmet Eğit’in çıkardığı eserler ise şöyle sıralanıyor: KPSS Coğrafya Konu Anlatımı, KPSS Coğrafya Video Ders Notu, KPSS Coğrafya Amiral Soru Bankası, KPSS Coğrafya Soru Bankası, KPSS Coğrafya Bordo Deneme, KPSS Haritalar ve Hafıza Teknikleri ile Coğrafya Kitabı, Efsane Harita Seti, TYT Konu Anlatım Kitabı, AYT Konu Anlatım Kitabı, TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, TYT Branş Denemesi, TYT Hafıza Teknikleriyle Tarih Kitabı.



İlksayfa Gazetesi