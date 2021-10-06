Uyguladığı değişik hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmesiyle tanınan eğitimci Mehmet Eğit, özellikle coğrafya dersinde aktardığı bilgileri hafızalara kazıması ile dikkat çekiyor. Peki coğrafya için hafıza teknikleri nedir, nasıl uygulanır?

Türkiye’de gerek derslerinde gerekse dijital ortamda uyguladığı değişik hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmesiyle tanınan eğitimci Mehmet Eğit, özellikle coğrafya dersinde aktardığı bilgileri hafızalara kazıması ile dikkat çekiyor. Peki coğrafya için hafıza teknikleri nedir , nasıl uygulanır ?

Bu sorunun cevabına geçmeden önce kısaca Mehmet Eğit ’i tanımak faydalı olacaktır. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunu alan Eğit, sosyal bilimlere olan ilgisinden tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarında içerik ve kitaplar yayınlamaya başlıyor. Eğit’in hazırladığı içerikler şimdilerde dijital ortamda izlenme rekoru kırarken; basılı kitapların satışı ise milyonları buluyor.

KALICI OLMASI İÇİN HAFIZA TEKNİKLERİ

Eğitimci Mehmet Eğit, diğer öğretmenler farklı olarak özellikle coğrafya dersini ve ilgili içerikleri hafıza tekniklerine göre hazırladığı için zihinlerde kalıcı izler bırakmayı başarıyor. Malum sınavlarda öğrencilerin en büyük sorunu onlarca dersin bilgisini hafızalarında tam olarak tutamamaları… İşte Mehmet Eğit, hafıza tekniklerini mükemmel biçimde kullanarak; hem Coğrafya hem Tarih hem de Vatandaşlık derslerinde bu sorunu ortadan kaldırıyor.

ÖZGÜNLÜK FARK ATIYOR

Mehmet Eğit’i farklı kılan bir diğer faktör ise Coğrafyayı özgün yöntemlerle anlatıyor olması. Derslerde konuyu soyuttan somuta getirdiği için anlattığı konular zihinde canlanabiliyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nin dağlarını anlatırken "Uludağ'ın" üstüne saman (samanlı dağları) koyup üstüne kazı oturtup (kaz dağları) yıldızlı bir gece çizip (yıldız dağları) kazın ağzına Biga bisküvisi (Biga dağları) veriyor.

ALANINDA İLK

Öğrencilerin ezberlemekte çok zorlandığı madenler, göller, tarım ürünleri, dağlar, ovalar, platolar Mehmet Eğit’in hafıza tekniklerini kullanarak anlattığı biçimiyle akılda daha kolay kalıyor. Hitabeti, diksiyonu ve ses tonuyla öğrenciler tarafından aranan hocalar arasında yer alan Mehmet Eğit, aynı zamanda şiir de seslendiriyor. Çıkardığı Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabı alanında ilk olma özelliği taşıyor. Bu içerikte başka bir kitap yok diyebiliriz. Amiral Soru Bankası ise ilginç çözümleri ve zorlayıcı yorumlarıyla öğrenciler tarafından çok beğeniliyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF

Kendisine ait sosyal mecralarda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook ve mehmetegit.com adlı web sitesinde paylaşımlarda bulunan Mehmet Eğit; sosyal medyayı son derece etkili biçimde kullanıyor. Ders anlatımlarını 20-25 dakikada tamamlıyor. Dersleri kısa tutarak öğrenciyi sıkmıyor ve gayet ince bir zeka ile yaptığı esprilerle öğrencilerine hoş vakit geçirtiyor. Doğallığı da elden bırakmayarak yerine göre kameramana takılabiliyor. Öğrencilerin motivasyonuna büyük önem veren Eğit, sadece Coğrafya anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilere ders çalışma programları da hazırlıyor ve öğrenci koçluğu yaptığı videoların, izleme oranı yüzbinlerle dile getiriliyor...

"SOYİSMİ İLE MÜSEMMA"

Eğit ayrıca ‘Anadolu'da Gezelim Görelim’ programları gibi gittiği her şehirde tanıtıcı videolar çekiyor. Bazen mutfakta, bazen seyahatte, otobüste, trende, uçakta o anda ne yapıyorsa mevzuyu coğrafyaya bağlıyor. Takipçileri yaptığı yorumlarda, “Hocanın zaten metaforu yaşam boyu coğrafya... Soy ismi ile mesleği müsemma” diyor.

TÜRKİYE’Yİ HARİTADA ÖZETLİYOR

Tarih ve vatandaşlıktan hazırladığı hafıza teknikleri ile özellikle KPSS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından çok ilgi görüyor... Çıkarmış olduğu efsane harita seti ile adeta bütün Coğrafyayı Türkiye Haritası içerisinde yazarak özetliyor.

MEHMET EĞİT ESERLERİ

Mehmet Eğit’in çıkardığı eserler ise şöyle sıralanıyor:

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı, KPSS Coğrafya Video Ders Notu, KPSS Coğrafya Amiral Soru Bankası, KPSS Coğrafya Soru Bankası, KPSS Coğrafya Bordo Deneme, KPSS Haritalar ve Hafıza Teknikleri ile Coğrafya Kitabı, Efsane Harita Seti, TYT Konu Anlatım Kitabı, AYT Konu Anlatım Kitabı, TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, TYT Branş Denemesi, TYT Hafıza Teknikleriyle Tarih Kitabı.



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