Uyguladığı hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi başaran Eğitimci Mehmet Eğit, özellikle coğrafyayı en güzel anlatan hoca olarak anılıyor. Eğit’in coğrafya videoları izlenme rekorları kırarken, kitapları büyük ilgi görüyor.

Video ve kitaplarında uyguladığı hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi başaran Eğitimci Mehmet Eğit, özellikle coğrafyayı en güzel anlatan hoca olarak anılıyor. Eğit’in coğrafya videoları izlenme rekorları kırarken, kitapları büyük ilgi görüyor.

Bu özelliğine geçmeden önce Eğitimci Mehmet Eğit ’i kısaca tanıyalım: 1997 Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oluyor. Sosyal bilimlere olan ilgisinden dolayı Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık branşlarında özgün içerik ve kitaplar hazırlıyor. Eğit’in hazırladığı içerikler bugün dijital ortamda izlenme rekoru kırarken, basılı kitapların satışı milyonları aşmış durumda.

HAFIZA TEKNİKLERİNİ ÇOK İYİ KULLANIYOR

Mehmet Eğit, diğer hocalardan farklı olarak bu dersleri ve içerikleri hafıza tekniklerine göre hazırladığı için zihinlerde kalıcı izler bırakmayı başarıyor. Malum olduğu üzere sınavlarda öğrencilerin en büyük sorunu onlarca dersin bilgisini hafızalarında tam olarak tutamamaları! İşte Mehmet Eğit, hafıza tekniklerini çok iyi kullanarak; hem Coğrafya hem Tarih hem de Vatandaşlık derslerinde bu sorunu büyük ölçüde çözüyor.

ÖZGÜN DİL ÖZGÜN ŞEKİL

Eğitimci Mehmet Eğit’i farklı kılan bir diğer faktör ise, Coğrafyayı özgün yöntemlerle anlatıyor olması. Derslerde konuyu soyuttan somuta getirdiği için anlattığı konular zihinde canlanabiliyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nin dağlarını anlatırken "Uludağ'ın" üstüne saman (samanlı dağları) koyup üstüne kazı oturtup (kaz dağları) yıldızlı bir gece çizip (yıldız dağları) kazın ağzına Biga bisküvisi (Biga dağları) tutuşturuyor...

BU ALANDA İLKLERE İMZA ATIYOR

Talebelerin ezberlemekte zorlandığı madenler, göller, tarım ürünlerii, dağlar, ovalar, platolar Mehmet Eğit’in hafıza tekniklerini kullanarak anlattığı biçimiyle akılda daha kolay kalıyor. Hitabeti, diksiyonu ve ses tonuyla öğrenciler tarafından aranan hocalar arasında yer alan Mehmet Eğit, aynı zamanda şiir de seslendiriyor. Çıkardığı Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabı alanında ilk olma özelliği taşıyor. Bu içerikte başka bir kitap yok diyebiliriz. Amiral Soru Bankası ise ilginç çözümleri ve zorlayıcı yorumlarıyla öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK AKTİF

Eğit hoca, kendine ait sosyal mecralarda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook ve mehmetegit.com adlı web sitesinde paylaşımlarda bulunan Mehmet Eğit; sosyal medyayı son derece etkili biçimde kullanıyor. Ders anlatımlarını 20-25 dakikada tamamlıyor. Dersleri kısa tutarak öğrenciyi sıkmıyor ve gayet ince bir zeka ile yaptığı esprilerle öğrencilerine hoş vakit geçirtiyor. Doğallığı da elden bırakmayarak yerine göre kameramana takılabiliyor. Öğrencilerin motivasyonuna büyük önem veren Eğit, sadece Coğrafya anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilere ders çalışma programları da hazırlıyor ve öğrenci koçluğu yaptığı videoların, izlenme sayıları yüzbinleri aşmış durumda...

HER YERDE COĞRAFYA

Öte yandan Anadolu'da Gezelim Görelim programları gibi gittiği her şehirde tanıtıcı videolar çekiyor. Bazen mutfakta, bazen seyahatte, otobüste, trende, uçakta o anda ne yapıyorsa mevzuyu coğrafyaya bağlıyor. Takipçileri “Hocanın zaten metaforu yaşam boyu coğrafya.. Soy ismi ile mesleği müsemma” şeklinde yorumlarda bulunuyor.

ÜLKEYİ HARİTADA ÖZETLİYOR

Tarih ve vatandaşlıktan hazırladığı hafıza teknikleri ile özellikle KPSS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından çok ilgi görüyor... Çıkarmış olduğu efsane harita seti ile adeta bütün Coğrafyayı Türkiye Haritası içerisinde yazarak özetliyor.

MEHMET EĞİT ESERLERİ

Eğitimci Mehmet Eğit’in çıkardığı eserler ise şöyle sıralanıyor: KPSS Coğrafya Konu Anlatımı, KPSS Coğrafya Video Ders Notu, KPSS Coğrafya Amiral Soru Bankası, KPSS Coğrafya Soru Bankası, KPSS Coğrafya Bordo Deneme, KPSS Haritalar ve Hafıza Teknikleri ile Coğrafya Kitabı, Efsane Harita Seti, TYT Konu Anlatım Kitabı, AYT Konu Anlatım Kitabı, TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, TYT Branş Denemesi, TYT Hafıza Teknikleriyle Tarih Kitabı.

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