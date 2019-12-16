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Çok acı haber: Defne'den geriye bu fotoğraf kaldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 yaşındaki Defne Aktaş hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Defne’den geriye doktor olan babası Ahmet Aktaş’la çekildikleri fotoğraf kaldı.
Çok acı haber: Defne'den geriye bu fotoğraf kaldı

Kaza akşam saatlerinde Patnos İlçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Yalçınkaya’nın (57) kullandığı 66 DP 057 plakalı otomobil Kazanbey köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil Yalçınkaya ile eşi Zeynep Yalçınkaya (57), Raziye (33), Duru (7) ve Defne Aktaş (1) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Defne Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Defne’den geriye doktor olan babası Ahmet Aktaş’la çekildikleri fotoğraf kaldı.Durumu ağır olan Raziye Aktaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkedilirken, diğer yaralıların Patnos Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

İş Kurumu’nda çalışan Raziye Aktaş’ın dahiliye doktoru olan eşi Ahmet Aktaş’ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne tayin olduğu, kendisinin çocuklarıyla Patnos’ta kaldıkları öğrenildi. Raziye Aktaş’ın Adana’dan gelen anne ve babasıyla Bitlis Adilcevaz’dan ziyaretten döndükleri belirlendi. 

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