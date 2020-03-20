Çok Gezenti Burak Akkul koronaya mı yakalandı? Burak Akkul kim?

Tüm dünya’yı yayılan koronavirüs salgınının buluştığı bir diğer isim ise Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul oldu.

Çin’den hızla tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgınına uğrayan bir diğer isim ise Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul oldu. Peki, Çok Gezenti Burak Akkul kim? Burak Akkul korona virüse nasıl yakalandı? Burak Akkul yoğunbakımda mı? Burak Akkul’un işe de koronavirüse yakalandı mı? tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Çok Gezenti Burak Akkul kim?

Burak Akkul 972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

Çok Gezenti Burak Akkul kim?

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hem de seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

Çok Gezenti Burak Akkul kim? Burak Akkul korona virüse nasıl yakalandı?

Burak Akkul Çok Gezenti seyahat programı için İngiltere’de olduğunu ve korona virüs salgınının yayılma haberleri çoğalınca çekimleri iptal edip eşi ile birlikte Türkiye’ye dönüşünde korona virüs belirtilerini hissettiğini ve hemen hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Burak Akkul korona virüse nasıl yakalandı?

Burak Akkul ilk paylaşımında “Çok gezenti diye bir iş yapmanın bir getirisi belki de 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif tedavi görüyorum. Ama şöyle bir şey var, maalesef 72 saat 96 saat oldu. Bize, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar. Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıklara çok rica ediyorum. Bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım çok üzülüyoruz çok acı çekiyoruz.” dedi

Burak Akkul korona virüse nasıl yakalandı?

Burak Akkul’un ikinci paylaşımında ”merhaba arkadaşlar bugünkü paylaşımımdaki amaç kimseyi eleştirmek ya da üzmek kırmak değil di tabi ki. Bir ihtiyacımızı gidermek, sonucu öğrenmekti. Sizlerin çok önemli yardımıyla, gerçekten çok teşekkür ederim. Herkes paylaştı ve bu gerekli yerlere ulaştı. Ve bana sonuç geldi. Yani o video misyonunu tamamladı. Bana şuanda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edicem.” dedi.

Burak Akkul korona virüse nasıl yakalandı?

Burak Akkul’un üçüncü paylaşımında ise “ merhaba Burak Akkul ben seyahat programı sunucusuyum. İşimden dolayı tabi hayatım boyunca sık sık yurt dışlarına hep seyahatlerim oldu. Fakat son seyahat İngiltere’ye aile ziyareti gibiydi. Sonra çekime Belçika’ya geçecektik. Ama korona virüs söylentileri iyice büyüyünce alıp yürüyünce biz o çekimi iptal edip eşimle Türkiye’ye döndük. Ama İngiltere'nin 3. 4. Gününde daha 7-8 Mart’a denk geliyor. Bende ağır öksürük ve ateş başladı. Önce özel bir hastaneye gitti orası antibiyotikli bir tedavi, öksürük için verildi. Fakat iki gün aynı şekilde devam edince biz kartal eğitim araştırma hastanesine geldik. Eşim Seda’da semptonlar bulunmadı. Eve gönderildi. Ben burada gayet güzel tedavi görüyorum. Tabii tıbbi olarak tedavinin ne olduğunu tam bilemem ama korona pozitif teşhisiyle sizi tedavi ediyoruz dediler bugün. Ancak pozitif olunca o biraz daha hassas bir konu, bir testte daha yollanıyor. Ankara’ya gidiyor, geliyor. O yüzden bir gecikme olabiliyor, hastaya söylenmesi açısından, çünkü kesinleşmede söylemek de biraz haksızlık olur tabi boşa paniğe sevk etmemek için. İhmal etmeyin sağlık çok önemli bu belirtileri gördüğünüz gibi lütfen hastaneye başvurun.” Dedi.