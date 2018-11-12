Çok sayıda eşcinseli dolandırdığı iddia edilen Bulut Duman kimdir?

Hakkında birlikte olduğu doktor, polis, eski bakan yeğeni eşcinselleri dolandırdığı iddialarıyla gündemde olan popçu ile ilgili internette Bulut Duman kimdir ve Bulut Duman şarkıları araştırması yapılıyor.

Gün geçmiyor ki, ünlü sanatçı ve sporcuların adları skandallarla gündeme gelmesin. Arda Turan ile Ahmet Kural’ın dayak olaylarının ardından şimdi de Bulut Duman adlı ünlü bir isim iğrenç iddialarla gündemde. Peki Bulut Duman kimdir, hakkındaki iddialar ne?

28 yaşında olan ve iki albümü bulunan popçu Bulut Duman, hakkında savcılıklarda çok sayıda şikayet dilekçesi olduğunun ortaya çıkması ile gündemde. Dilekçelerde yer alan olaylara göre, Bulut Duman sosyal medya hesabından tanışıp arkadaşlık kurduğu çok sayıda gay eşcinseli dolandırdığı ileri sürülüyor.

Şikayet dilekçelerinde ilgililer, popçu Duman’ın kendisini farklı biri olarak tanıtıp kendileri ile duygusal yakınlık oluşturduğunu, kendilerinden para aldığını, ardından bu paraları geri vermediğini, elindeki görüntülerle şantajda bulunduğunu iddia ediyor.

Popçu hakkında bu şekilde 50’ye yakın kişi tarafından yapılmış şikayet bulunuyor.

Bulut Duman’ın elindeki görüntülerle şantajda bulunduğunu iddia edilen kişiler arasındaki isimler de hayli dikkat çekiyor.

İddialara göre, bu isimler arasında memur, doktor ve mühendislerin yanı sıra, bir polis memuru ve eski bir bakanın yeğeni de yer alıyor.

Duman, hakkındaki suçlamaları asılsız diye yalanlarken; hukuki süreçlerin henüz sonuçlanmadığını sürdüğünü söylemekle yetiniyor.

İğrenç iddialara göre, sosyal medya üzerinden tanışan taraflar arasında önce duygusal yakınlık başladı.

Başvurucuların önemli bir kısmı, tanıştıktan kısa süre sonra Duman ile birlikte olduklarını öne sürüyor. Şikâyetçilerin bazıları ise, Duman’ın annesi S. G. ile yaşadığı Küçükçekmece Halkalı’da bulunan lüks eve de gittiklerini ileri sürdü. Kimi ifadelere göre ise, Duman tanıştığı kişilere, birlikte aynı eve çıkacaklarını belirterek ev eşyası da aldırdı. İfadelere göre, tanışmadan birkaç gün sonra Duman, söz konusu kişilerden para istemeye başladı. Duman, para aldığı kişilerin bir kısmına, aldığı parayı kısa süre sonra ödeyeceğini söyledi ama.. Şikâyetçilerin bir kısmı ise Duman’ın kendilerinden, uygun fiyata ev veya otomobil almak için para aldığını ileri sürdü.

22 ayrı mağdurun ifadesine göre, suç duyurusunda bulunan isimler arasında memur, mühendis, doktor, güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslek gruplarında isimler bulunuyor. İstanbul’un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir polis memuru, faizi ile birlikte toplam zararının 80 bin TL olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLARI AİLENE GÖNDERİRİM

Mağdurlar arasında, eski bir bakanın yeğeni olduğu ifade edilen R. F. de bulunuyor. F. adına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, ikili 4 Mayıs 2014 günü internet ortamında tanıştı. İkili, kısa süre sonra F.’nin evinde birlikte oldu. Duman, bu görüşmeden bir gün sonra F.’nin evine geldi. Duman, F.’nin çıplak fotoğrafları ve ailesinin iletişim bilgilerinin elinde olduğunu söyledi. Suç duyurusuna göre Duman, elindeki fotoğrafları, F.’nin ailesiyle paylaşacağı tehdidi ile birçok kez para aldı. Suç duyurusuna göre, F., tehditlerden çekindiği için İstanbul dışında yaşayan ailesinden 5 bin lira alarak Duman’a verdi.

Hakkındaki eşcinselleri dolandırdığı iddialarıyla gündemde olan popçu ile ilgili internette Bulut Duman kimdir, Bulut Duman şarkıları araştırması yapılıyor.

28 yaşında olan Bulut Duman, aslen Almanya doğumlu. Türkiye’de 2 albüm çıkardı.

Malum medya Bulut Duman hakkında da "Çıkarttığı ' Bulutistan ' albümü ile Türk Popuna yep yeni bir müzikal kültür getiren yakışıklı şarkıcı Bulut Duman, ' Rütbe ' klibinde gerçekleştirdiği ütopya ile görenleri büyüledi" haberleri yayınlayıp, reklamını yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER

"Kazandığım tüm parayı afiyetle yedim" diyen sanatçı kim?

"Ünlü sanatçı eşek sütünden peynir üretecek" haberi için TIKLAYIN

İsrail'de askerlik yapan ünlü Türk sanatçı kim?