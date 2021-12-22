Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışlarının ardından birçok ilde ve ilçelerde okulların tatil edildiği resmen duyuruldu.

Türkiye'de soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken çok sayıda ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil.

KARADENİZ'DE 4 İLDE OKULLAR TATİL

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu'da etkili olan yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ile Gürgentepe ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim- öğretime (22 Aralık 2021 Çarşamba günü) bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

HAKKARİ

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.

BİTLİS

BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.