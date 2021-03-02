  • BIST 1.529
  • Altın 410,841
  • Dolar 7,3857
  • Euro 8,9199
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

SAKARYA'da koronavirüs vakalarında artış sürerken, sokaklar ve mahalleler de karantinaya alınmaya devam ediyor.
Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi

Sakarya'da koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte son olarak Geyve Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta 33 kişinin yaşadığı 7 ev, Kaynarca'da ise 170 hanede 650 kişinin yaşadığı Ziahmet Mahallesi karantinaya alındı. Sakarya'nın çok yüksek risk grubunda yer alması nedeniyle kısıtlamalar ve yasaklar il genelinde devam ediyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ve yasakların son ermesi için kurallara uyulmasını istedi. Çark Caddesi'nde esnaflık yapan Coşkun Susurluklu, "Sakarya kırmızı gruptaysa ve bunun da önüne geçemiyorsak, bizim kendimiz için yapmamız gereken şey mesafelere ve kurallara uymaktır. Disiplinli ve düzgün bir şekilde milletimizi, vatandaşımızı ve esnafımızı düşünüyorsak kurallara dikkatli bir şekilde uymamız gerekiyor. Kurallara uyalım. Hep birlikte geçmişteki mutlu günlerimize geri dönelim" dedi.

Osman Karagüzel ise, "Elbette bazı tedbirler alınmalı. Mağduriyetler mutlaka olacaktır, fakat Sakarya gibi çok yüksek risk grubunda yer alan illerde esnafı da mağdur etmeden şüphesiz daha farklı tedbirler alınması gerekiyor. Vatandaş olarak bizim söyleyeceğimiz şey şudur; 3 kurala dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması gerekiyor. Bunun dışında vatandaşlarımızın yapabileceği başka bir şey yok." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çok yüksek risk grubundaki Sakarya'da vatandaşlar kurallara uyulmasını istedi02 Mart 2021 Salı 17:55
  • İlk uzay oteli ziyaretçilerini 2027’de ağırlayacak02 Mart 2021 Salı 17:54
  • Koronavirüste batıdaki tek düşük riskli il olan Uşak'ta 'kontrollü normalleşme' sevinci02 Mart 2021 Salı 16:42
  • Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı02 Mart 2021 Salı 15:57
  • Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede02 Mart 2021 Salı 15:32
  • Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darbeden ve iş yerine saldıran 4 şüpheli adliyede02 Mart 2021 Salı 15:22
  • Eczanelerden normalleşme adımı02 Mart 2021 Salı 15:12
  • İsrail polisi ile Filistinliler arasında Kudüs’te arbede çıktı02 Mart 2021 Salı 14:46
  • Erdoğan tarihi eylem planını açıkladı: İşte 11 maddelik liste02 Mart 2021 Salı 14:32
  • İskenderun Körfezi'nde görülen 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu kıyıya vurdu02 Mart 2021 Salı 14:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti