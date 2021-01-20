  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
SON DAKİKATBMM Başkanı Mustafa Şentop KOVİD-19 aşısı oldu
»

Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş

Adana’da, yurt dışındaki internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında şebeke lideri M.K. ile yardımcısı Y.Y.’nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Çökertilen yasa dışı bahis şebekesi, yakalanmamak için bahis paralarını maaş gibi gönderiyormuş

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan’da bir şebekenin, yasa dışı bahis oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip yapan polis, şebekenin liderinin M.K., yardımcısının ise Y.Y. olduğunu belirledi. Polis, 3 aylık takibin ardından 15 Ocak günü şafak vakti şüphelilerin yakalanması için 70 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 24 dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 bin lira ve 100 dolar para, çeşitli bankalara ait 30 hesap kartı, 45 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

230 AYRI HESAPTA 18 MİLYON LİRA HAREKET

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerin, yurt dışı bahis sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yakalanmamak için de para transferi için 230 farklı kişinin banka hesabını kullandığı belirlendi. Ayrıca şebekenin, tespit edilmemek için söz konusu hesap sahiplerine aylık olarak maaş gibi para gönderdiği saptandı. Şebekenin kullandığı 230 ayrı hesap hareketinin 18 milyon lira olduğu ve bu hesaplara bloke konduğu öğrenildi. Şebeke lideri M.K.’nin hesap hareketliliğinin 1 milyon 588 bin 847 lira, yardımcısı Y.Y.’nin ise 2 milyon 723 bin 228 lira olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, başta gayrimenkul olmak üzere suçtan kazanılmış olabileceği ihtimali olan mal varlıklarına el konulması için savcılığa başvurulduğu bildirildi.

Emniyete götürülen 54 şüpheliden 32’si, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında M.K. ile Y.Y.’nin de bulunduğu 7’si tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kar ve çığ uyarısı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:30
  • Başkentte terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:18
  • 'Eren-2 Lice Operasyonu' başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:02
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 09:55
  • Borsa günü rekorlarla tamamladı20 Ocak 2021 Çarşamba 09:52
  • Akar: Hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız20 Ocak 2021 Çarşamba 09:39
  • Derme çatma barakada yalnız yaşayan yaşlı kadın, yardım bekliyor20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37
  • Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu mücadele20 Ocak 2021 Çarşamba 09:37
  • Bu ilçede günde 60 kamyon kar taşınıyor20 Ocak 2021 Çarşamba 09:35
  • Halime: Eşim, babamı ve eniştemi öldürdü, beni de siyanür içirmekle tehdit etti20 Ocak 2021 Çarşamba 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti