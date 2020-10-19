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Çoktan'la yola devam

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nda 7’nci Olağan Kongre süreci tamamlandı. Kongrede kullanılan oyların 292’sini alan Zafer Çoktan, yeniden başkan seçildi.
Çoktan'la yola devam

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nın 7’nci Olağan Kongresi Kuyubaşı Fatih Stadın’da yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan,  Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve partililer katıldı.

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OYLARIN 292’SİNİ ALDI
Zafer Çoktan, kongrede kullanılan oyların 292'sini alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Çoktan, kendisine tebrikleri ileten parti üyelerine teşekkürlerini sundu. Çoktan, “Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destek veren parti teşkilatıma teşekkür ediyorum” dedi.

ÜNAL; “EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Keçiören 7’nci Olağan İlçe Kongremizi coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdik. Her gün daha fazla güçlenerek, 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Teşkilatlarımızda görev alan yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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İŞLER; “BAŞARILAR DİLİYORUM”
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, “Partimizin Keçiören İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresini gerçekleştirdik. Yeniden başkan seçilen Zafer Çoktan’a ve bütün teşkilat mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖZCAN; “MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Yarınların hayali bugünden kurulur, adımlar teşkilat erleri ile birlikte atılır bizim anlayışımızda. Milletimize hizmet etme gayreti ile gerçekleştirdiğimiz Keçiören kongremizde önceki yönetimimize teşekkür ediyor, ilçe Başkanımıza ve yeni yönetimine muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTINOK; “DESTANLAR YAZACAĞIZ”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, “7’nci Olağan İlçe Kongremiz sonrası görevi tekrar üstlenen İlçe Başkanımızı tebrik ediyorum. Şimdi hep birlikte daha büyük hedefler için çalışacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni destanlar yazacağız” dedi.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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