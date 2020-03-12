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Çöl çekirgesi sürüleri "alarm verici" seviyede

Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika'da ortaya çıkan çekirge sürülerinin etkisini artırabileceğini duyurdu. Durumun "alarm verici" seviyede olduğu bildirilen açıklamada, sürülerin bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tükettikleri belirtildi.
Çöl çekirgesi sürüleri "alarm verici" seviyede

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.

GIDA GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Bölgedeki durumun “alarm verici” seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.

BİR GÜNDE 35 BİN KİŞİLİK GIDA TÜKETİYORLAR

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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