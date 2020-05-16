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Çöl tozu koronavirüs getirir mi?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler, hafta sonu etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.
Çöl tozu koronavirüs getirir mi?

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, özellikle hafta sonu etkili olması beklenen sıcak havaya karşı vatandaşları uyardı. 

Yüksek basınç merkezinin etkisiyle önümüzdeki hafta ortasına kadar, herhangi bir kuvvetli rüzgar beklenmediğini belirten Abdullah Macit, "Buna bağlı olarak 14-16 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan ve Bulgaristan’da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebilir. Ancak ülkemizde sadece Trakya ile Kuzey Ege’de hafif olmak üzere toz taşınımı görebiliriz. Özellikle yer seviyesinde bunun etkilemesini beklemiyoruz. Hayatı önemli derecede etkileyecek toz taşınımını Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak beklemiyoruz" dedi. 

'SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK'

Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hafta sonu için sıcak hava dalgası uyarısında bulunduklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak hafta sonunda ve önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 10 ile 13 derece üstünde seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda hava Ankara’da 35 derece civarında olacak, İstanbul’da 33 derece, İzmir’de 37-38 derece civarında sıcaklık görülecek. Yine Ege bölgesinde 37-39’lar, Akdeniz bölgesinde 37-38 dereceler, Marmara bölgesinde Sakarya ve Balıkesir’de 38 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde, dolayısıyla sıcak havanın özellikle hafta sonunda ve önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdumuzun büyük bir kesimini etkileyeceğinden, vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarmak istiyorum. Yağış beklemiyoruz. Bütün bölgelerimiz az bulutlu ve açık geçecek."

TOZ TAŞINIMI KORONAVİRÜS GETİRİR Mİ?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise toz taşınımının koronavirüsü getireceğine dair bilimsel veri olmadığını söyledi. Nadirler, çöl tozlarının da koronavirüs gibi, üst solunum yollarında etkili olup, akciğere indiğini aktardı.

Nadirler, "Çöl tozu başlı başına bir iritan madde, solunum yollarında akut iritasyona neden olur. Özellikle ilk başta üst solunum yolunda burunda akma, boğazda tahriş, öksürük gibi belirtiler verir. Toz tek başına gelmiyor, tozun beraberinde getirdikleri de var. Birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenler de hava akımının da yüksek olması sebebiyle rahatlıkla bizlere ulaşabilir. KOAH, anfizem, astım gibi akciğer hastalıkları olanlarda risk daha yüksek, direkt akciğerlere alınıyor ve kan dolaşımına geçiyor. Dolaşım ve kalp hastalığı olanlara da zarar veriyor. Bağışıklık sistemi düşük olanlarda risk daha yüksektir" dedi.

'ÇÖL TOZUNDA DIŞARIYA ÇIKMAYIN'

Standart maskelerin çöl tozundan korumayacağını söyleyen Nadirler, "Koronavirüs birkaç aydır hayatımıza girdi, bununla alakalı bilimsel çalışma yok. Bazı bakterilerin bu yolla taşınarak enfeksiyon riskini artırdığı söyleniyor. Standart maskeler virüsten bile yüzde yüz korumuyor. Daha profesyonel maskeler kullanmak lazım. Çöl tozu için de normal maskelerde risk yüksektir. Çöl tozu geldiğinde kapı, pencere kapalı bir şekilde evde kalmak lazım, risk grupları hava güzel diye dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.

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