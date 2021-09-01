  • BIST 1.474,130
  • Altın 484,39
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Çölyak hastalarına büyük destek

Altındağ Belediyesi tarafından sürdürülen çölyak hastalarına gıda desteği, hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürüyor.
Çölyak hastalarına büyük destek

Altındağ'da ikamet eden, çölyak hastalığı bulunan ve raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin faydalandığı destek, hasta ve hasta yakınlarının umudu oldu. Altındağ'daki ihtiyaç sahibi bireylerin daima yanında olduklarını vurgulayan Başkan Balcı "Çölyak hastalarımızın da daima yanında olacağız. Çölyak hastası olduğu için, beslenme ürünlerinin temini konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

gallery_-1-(3)-045.jpg

"GLUTENSİZ ÜRÜNLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ"

Çölyakın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan "glüten" isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı "Bu hastalık maalesef, dünyada her 70 insandan birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olmaya başladı. Hastalığa son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek, gluten içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise ömür boyu yapılması lazım... Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet demek. Pek çok aile makarnayı, ekmeği, çocuklarının canının istediği keki ve pastayı glutensiz almak zorunda... Bu nedenle hastalarımıza destek oluyor, bu ürünlere ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve biraz olsun yüklerini hafifletmek istiyoruz. İhtiyaç duyduklarını besin maddelerini bir koli içerisinde, evlerine kadar götürüyor ve teslim ediyoruz" dedi.

gallery_-1-(1)-078.jpg

BİR TELEFONLA BAŞVURU

Çölyak hastalarına gıda desteği verme kararından hasta ve hasta yakınlarının çok memnun olduğunu belirten Başkan Balcı "Bu destekten faydalanmak bir telefon etmek kadar kolay... Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 3919 no'lu telefonunu arayarak talepte bulunmaları yeterli... Altındağ'da ikamet eden ve çölyak hastası olduğunu raporla bildiren herkes bu destekten faydalanabilir. Altındağ Belediyesi olarak, bize ihtiyaç duyulan her alanda, daima vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümüş atölyesinin altın kadınları01 Eylül 2021 Çarşamba 00:15
  • Kahramankazan'da canlı hayvan pazarı kuruluyor31 Ağustos 2021 Salı 02:30
  • Kahramankazan’da 30 Ağustos coşkusu31 Ağustos 2021 Salı 01:30
  • Gölbaşı'nda masal tadında şölen31 Ağustos 2021 Salı 01:00
  • Cansuyu değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleşti31 Ağustos 2021 Salı 00:45
  • AŞTİ’nin kapıları sanatçılara açıldı31 Ağustos 2021 Salı 00:30
  • Okullar açılışa hazırlanıyor31 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • Kızılcahamam'da yeni eğitim yılına hazırlık30 Ağustos 2021 Pazartesi 02:00
  • Başkan Şimşek'ten yaz okullarına ziyaret30 Ağustos 2021 Pazartesi 01:00
  • Gözü gibi bakıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti