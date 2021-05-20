Altındağ Belediyesi tarafından çölyak hastalarına gıda desteği başladı.

Çölyak hastaları için gıda desteği başlatan Altındağ Belediyesi, yüzlerce hasta ve hasta yakınının yanında oluyor. Altındağ’da ikamet eden, çölyak hastalığı bulunan ve raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin bu destekten faydalanacağını söyleyen Başkan Asım Balcı “Daima vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

“GLUTENSİZ ÜRÜNLER HALA PAHALI...”

Çölyakın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan “gluten” isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı “Bu hastalık maalesef, dünyada her 70 insandan birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olmaya başladı. Hastalığa son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek, gluten içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise ömür boyu yapılması lazım... Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet demek. Pek çok aile makarnayı, ekmeği, çocuklarının canının istediği keki ve pastayı glutensiz almak zorunda... Bu ürünler giderek yaygınlaşmaya başlasa da, maalesef hala pahalı... Bu nedenle hastalarımıza destek olmak, biraz olsun yüklerini hafifletmek istedik” dedi.

BİR TELEFONLA BAŞVURU

Çölyak hastalarına gıda desteği verme kararından hasta ve hasta yakınlarının çok memnun olduğunu belirten Başkan Balcı “Bu destekten faydalanmak bir telefon etmek kadar kolay... Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 3919 no’lu telefonunu arayarak talepte bulunmaları yeterli... Altındağ’da ikamet eden ve çölyak hastası olduğunu raporla bildiren herkes bu destekten faydalanabilir. Altındağ Belediyesi olarak, bize ihtiyaç duyulan her alanda, daima vatandaşlarımızın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.