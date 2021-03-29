Çölyak hastalarına glütensiz ekmek desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi gereği özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına glütensiz ekmek desteğinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sosyal yardım alan dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent genelinde sosyal yardım alan ve çölyak hastalığı olan ailelere ücretsiz glütensiz ekmek dağıtımına başladı.

HAFTALIK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi diğer ekmek türlerine kıyasla satış bedelinin yüksek olmasından dolayı dar gelirli 300 çölyak hastası ailenin haftalık glütensiz ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden üretilen glütensiz ekmekleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:



“Çölyak hastaları diyetleri gereği normal ekmek tüketemiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak glütensiz ekmek dağıtımına başladık. Ankara il sınırları içerisinde yaşayan ve belediyeden sosyal yardım alan çölyak hastası kişilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için yanlarında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz.”

TÜKETİM ORANINA GÖRE DAĞITIM YAPILIYOR

Sosyal yardım alan çölyak hastası vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak için haftalık tüketim oranlarına göre dağıtılan glütensiz ekmekler, hijyenik koşullarda ve ambalajlı olarak merkez ilçelerde yaşayan 300 aileye dağıtılıyor.

Çölyak hastası oğlu için hizmetten faydalandığını ifade eden Y.D., “Çok memnunuz daha önce bu ekmeğe ulaşmak için çok sıkıntı çekiyorduk. Zonguldak’tan taşındığımız için yabancıyız Ankara’ya. Markette yüksek fiyatla satılıyor. Pahalı bir ürün ve o yüzden bu ürünün bizim eve kadar gelmesi çok iyi oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Başkanımıza bizzat bire bir teşekkür etmek istiyorum, Ankara’ya geldik bizi sahipsiz bırakmadı” derken S.Y., adlı bir diğer çölyak hastası vatandaş ise, “Allah razı olsun. Ben bu ekmeği alabilmek için çok uğraşıyordum. Yaşadığım bölgede bulamıyordum. Pahalı olduğu ve ona ayıracak bir bütçem olmadığı için de satın alamıyordum” sözleriyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.