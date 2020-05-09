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Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Bahçelievler Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına, 9 Mayıs Dünya Çölyak Hastaları Günü’nde gıda desteğinde bulundu.
Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek; "İlçemizdeki çölyak hastası olan komşularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de Dünya Çölyak Günü nedeniyle, bulmakta veya almakta zorlandıkları glutensiz ürünleri kendilerine ulaştırarak destek olmak istedik” dedi.

“ŞU SÜREÇTE GLUTENSİZ GIDA BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

10 yaşındaki kızı çölyak hastası olan Sevnur Bayrampınar, koronavirüs sürecinde ürün bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bayrampınar, “Çok zor bir hastalık. Yaklaşık iki sene önce kızımın hastalığını öğrendik. Pahalı bir hastalık. Bir paket makarnası 25 TL’den fazla satılıyor. Zorlanıyorum. Makarnasını bile alamıyorum. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım alamıyorum. Nereye başvursam onay çıkmıyor. Çocuğum hasta ve kronik hastalığı var. Ve bu şekilde olmasına rağmen çocuğuma yardım çıkmıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Koronavirüs nedeniyle eşim zaten çalışmıyor. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bu kutunun içindekilerini kullanabilecek çocuğum. Çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız” ifadelerini kullandı. 10 yaşındaki Zeynepnur Bayrampınar ise “Ben her yiyeceği yiyemiyorum. Özel beslenmem gerekiyor. Bana yiyecek getirdiği için başkanıma teşekkür ederim” dedi.

“MADDİ OLARAK ZORLAYAN BİR HASTALIK”

Çölyak hastalığının maddi olarak kendilerini çok zorladığını belirten Aycan Kuzu, “Alışması zor bir hastalık. İlk başlarda gerçekten zorlanıyorsunuz. Her yiyeceği yiyemiyorsunuz. Bulduğunuz gıdalar da çok pahalı oluyor. Bahçelievler Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çölyak Hastaları gününde bizleri unutmamış. Bu tür yardımların devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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