Çölyak Hastalarına Özel Destek

Sincan Belediyesi Çölyak hastalığıyla ilgili yaptığı çalışmalarla da örnek oluyor.

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımından kırtasiyeye, kıyafet ve yakacak yardımına kadar pek çok alanda hizmet vermenin yanı sıra bir sindirim problemi olarak ortaya çıkan Çölyak hastalığıyla ilgili yaptığı çalışmalarla da örnek oluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Sincan’da ikamet eden çölyak hastalarına destek veriliyor. Sosyal destek kartı aracılığıyla 104 çölyak hastasına yardım yapıldı.

Verdiği hizmetlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İhtiyaç sahiplerine 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar bizzat ulaştırıyor. Bu hizmetten 1000 kişi faydalanıyor. Ayrıca İhtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı veriliyor. Sosyal destek kartına yüklenen para ile kişi istediği her marketten alışveriş yapabiliyor. Karttan nakit para çekilemiyor, yalnızca alışverişlerde kullanılıyor. Ayrıca bu kart üzerinden öğrencilere kırtasiye desteği ve kıyafet yardımı da yapılıyor.

Yine sosyal destek kartı aracılığıyla çölyak hastalarına da destek veriliyor. Bugüne kadar 104 çölyak hastasına yardım yapıldı. Bununla birlikte Başkan Ercan’ın girişimiyle glütensiz ürünler, ilçedeki marketlerde de satılmaya başlandı. Ayrıca Çölyak hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla zaman zaman seminerler de düzenleniyor.

Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti olarak biliniyor. Hastalar bu nedenle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glutenin tüketiminden kaçınıyor. Çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşması için Sincan Belediyesi destek oluyor.

Çölyak hastalığı bulunan vatandaşlar da Başkan Ercan’a teşekkür ediyor, “Başkanımızın bizleri unutmaması ve özel bir destekte bulunması bizleri mutlu etti. Sıkıntılarımızın farkında olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz.”